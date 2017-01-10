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YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
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Spor kulübü başkanına yapılan silahlı saldırı

10 Ocak 2017 Salı, 18:51

ANTALYA (AA) - Süper Amatör Lig ekiplerinden Yeni Kemer Belediyespor Kulübü Başkanı Ömer Bilici'ye silahlı saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Yeni Kemer Belediyespor Kulübü lojmanları önünde aracında oturan Ömer Bilici'ye başka bir otomobilden av tüfeğiyle ateş ettiği iddiasıyla yakalanan B.K. emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen B.K, "silahla tehdit ve mala zarar verme" suçlamasıyla tutuklandı.

Bilici, dün uğradığı silahlı saldırıdan yara almadan kurtulmuştu. Olayla ilgili B.K, Kemer-Antalya yolundaki Palmiye Kavşağı'nda gözaltına alınmıştı.

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