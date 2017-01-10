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ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye - Gürcistan ilişkilerinin sorunsuz ilerlediğini vurgulayarak, "Biz Gürcistan'ın bölgesel bütünlüğüne ve egemenliğine önem veriyoruz ve Gürcistan'a bu konuda verdiğimiz desteği de sürdüreceğiz." dedi.

Çavuşoğlu, Gürcistan Dışişleri Bakanı Mikheil Janelidze ile birlikte 9. Büyükelçiler Konferansı'nda büyükelçilere hitap etti.

Konferansa katılımından dolayı konuk mevkidaşına teşekkür eden Çavuşoğlu, Janelidze ile yaptıkları ikili görüşmede de iki ülke arasında mükemmel düzeyde seyreden ilişkileri ele aldıklarını belirtti.

Çavuşoğlu, "Hiçbir siyasi sorunumuz yok, birbirimizi destekliyoruz. Tüm bölgesel güçlüklere rağmen ikili ticaret hacmimizde artış var." diye konuştu.

Bu yıl Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattının faaliyete geçeceğini ve hattı geçen yıl Gürcistanlı ve Azerbaycanlı mevkidaşlarıyla helikopterle de gözlemlediklerini dile getiren Çavuşoğlu, "Bu yıl daha fazla görüşüyor olacağız. Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi (YDSK) toplantımızı, üçlü dışişleri bakanları toplantımızı da sanıyorum Bakü'de yapacağız." diye konuştu.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından Türkiye'yi arayan ilk hükümet başkanının Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, Gürcistan hükümetinin ülkedeki FETÖ yapılanmasına yönelik attığı adımlardan duyulan memnuniyeti ifade etti.

Gürcistan'ın Ahıska Türklerine isterlerse kendi bölgelerine dönmeleri konusunda verdiği desteğe de dikkati çeken Çavuşoğlu, "Göründüğü gibi her alanda olağanüstü bir işbirliğimiz var." dedi.

Bakan Çavuşoğlu, "Biz Gürcistan'ın bölgesel bütünlüğüne ve egemenliğine önem veriyoruz ve Gürcistan'a bu konuda verdiğimiz desteği de sürdüreceğiz." diye konuştu.