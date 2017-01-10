Antalya'da FETÖ/PDY soruşturması

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ANTALYA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 11 Şubat 2014'te yaptığı "İnlerine gireceğiz" açıklamasına karşılık, kendilerine "hakaret edildiği" gerekçesiyle Erdoğan hakkında Antalya Asliye Hukuk Mahkemesine tazminat davası açan 21 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, 15 Temmuz 2016 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde yapılanmış olan illegal örgüt mensuplarınca cebir, şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya, bu düzen yerine başka bir düzen getirme, bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs eden, yine cebir şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen engellemeye yönelik darbe girişimi ile ilgili FETÖ/PDY terör örgütüne mensuplarına yönelik soruşta başlatıldığı anımsatıldı.

Açıklamada, FETÖ/PDY terör örgütüne mensup, örgüte üye temin eden, mali desteklerde bulunanlar ve özel iletişim yöntemleri ile örgüt faaliyetlerini, emir ve talimatlarını takip ederek, örgüte destek sağlayan 21 şüphelinin 11 Şubat 2014'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "İnlerine gireceğiz" açıklamasına mukabil kendilerine hakaret edildiği iddiasıyla Antalya Asliye Hukuk Mahkemesinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tazminat davaları açtıkları kaydedildi.

Şüphelilerin tazminat davaları ile ilgili olarak kendilerini "Gülen Cemaati, Hizmet Hareketi, Camia, Cemaat, Gönüllüler Hareketi" gibi isimlendirmelerle ifade ettiklerinin tespit edildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmakla, FETÖ/PDY terör örgütü mensuplarının yakalanmasına yönelik 10 Ocak 2017 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde Antalya İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince 12 şüpheliye yönelik gerçekleştirilen operasyon neticesinde içerisinde şoför, kuaför, esnaf, öğretmen, muhtar ve serbest meslek mensubu olan 12 şüphelinin ikamet adreslerinde arama yapılmış, 8 şüpheli Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatı ile gözaltına alınmış ve adli işlemleri devam etmektedir. Diğer 4 şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışmalar titiz bir şekilde devam etmektedir."

Açıklamada, hakkında işlem yapılan 12 şüphelinin haricinde diğer 9 şüpheli hakkında da daha önceden soruşturma başlatıldığı, yürütülen soruşturmaların halen devam ettiği vurgulandı.

Antalya'da 21 şüphelinin ayrı ayrı açtıkları davanın avukatı şüpheli S.B.A. hakkında ise Cumhuriyet Başsavcılığında halen devam eden soruşturmanın bulunduğu, şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği kaydedildi.