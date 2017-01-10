Yurtta kış

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YEREL HABERLER  / AFYONKARAHİSAR HABERLERİ
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10 Ocak 2017 Salı, 19:13

KONYA (AA) - Konya'da yoğun kar yağışı dolayısıyla Akşehir-Konya karayolunun ulaşıma kapatıldığı bildirildi.

Kadınhanı Kaymakamı Ercan Çiçek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Akşehir İlçesinden Konya D 500 karayolunun trafiğe kapatıldığını belirtti.

Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle araçların trafiğe ihtiyaç duymadıkları halde çıkmamalarını isteyen Çiçek, ayrıca, Akşehir, Tuzlukçu, Ilgın, Kadınhanı ve Sarayönü'nde okulları yarın tatil ettiklerini açıkladı.

Çiçek, taşımalı eğitimdeki Osmancık ve Şahören Mahallelerinde mahsur kalan 40 öğrenciyi kurtararak, ailelerine teslim ettiklerini kaydetti.

Öte yandan, Kadınhanı ilçesinde elektrik ve suların kesildiği ifade edildi.

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