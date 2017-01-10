Şoförün karıştığı cinayet ruhsat iptal ettirdi

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ANKARA (AA) - EGO Ara Komisyonunun, bir kadına cinsel istismarda bulunulduğu iddia edilen hatta çalışan otobüs ile sürücüsü cinayete karışan aracın ruhsatının iptaline ilişkin kararları Ankara Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezince (UKOME) onaylandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, dünkü toplantısında Etimesgut-Ulus hattında bir kadın yolcuya cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen şoförün kullandığı özel toplu taşıma aracının (ÖTA) ruhsatının iptaline karar veren EGO Ara Komisyonu, bugün de Çubuk-Ankara hattında çalışan ve şoförü cinayete karışan özel toplu taşıma aracının ruhsatının iptalini kararlaştırdı.

UKOME'nin bugünkü toplantısında, iki ÖTA'nın da ruhsatlarının iptalini öngören Komisyon kararlarına onay verildi.

- "UKOME'nin verebileceği en ağır ceza"

EGO Genel Müdürlüğü yetkililerinin verdiği bilgiye göre, 7 Ocak 2017 Cumartesi günü yolcu alma meselesi nedeniyle minibüs şoförü Muammer Arıcı'nın hayatını kaybettiği olayın ardından cinayet zanlı şoförün kullandığı ÖTA parka çekildi ve cezai işlem başlatıldı.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda da "yaşanan olayın, toplu taşıma güvenliğini olumsuz etkilemesi, yolcuların can ve mal emniyetini tehlikeye soktuğu" göz önüne alınarak, ÖTA'nın ruhsatının tamamen iptal edilmesi kararlaştırıldı.

EGO Ara Komisyonu dünkü toplantısında, Etimesgut-Ulus hattında bir kadın yolcuya cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen şoförün kullandığı özel toplu taşıma aracının ruhsatının iptaline karar vermişti.

İki aracın ruhsatının iptal edilmesiyle, UKOME'nin ticari araçlara verebileceği en ağır ceza uygulandı.