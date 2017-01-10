Kumar oynatılan iş yerine aynı gün iki baskın

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ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da bir iş yerinde kumar oynatıldığı gerekçesiyle aynı gün içinde iki kez düzenlenen baskında toplam 8 kişi hakkında işlem yapıldı.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kumar oynandığı iddiasıyla sabah saatlerinde, Hoca Ömer Mahallesi Yahya Kemal Caddesi'ndeki bir kıraathaneye baskın yaptı.

Baskında kumar oynadıkları belirlenen 3 kişi ile işyeri sahibi M.D hakkında işlem yapıldı.

Akşam saatlerinde aynı işyerine tekrar baskın yapan ekipler, kumar oynadıklarını belirledikleri 4 kişiye, 227 lira para cezası uygulandı.

İş yerinde yapılan aramalarda kumar oyunlarında kullanıldığı belirlenen çok sayıda pul ve poker kağıtları da ele geçirildi.