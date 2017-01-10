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SİİRT (AA) - AK Parti ve HÜDA-PAR Siirt il teşkilatları üyeleri, Anadolu Ajansı (AA) Siirt il bürosunu ziyaret etti.

Ziyarette AA Büro Sorumlusu Zekeriya Güneş ve büro çalışanlarının günlerini kutlayan AK Parti İl Başkanı Fuat Özgür Çalapkulu, gazetecilerin zor şartlar altında kutsal bir görevi yerine getirdiklerini söyledi.

AA çalışanlarına görevlerinde başarı dileyen Çalapkulu, "Gece gündüz demeden çalışarak halkın haber alma ve bilgi edinme hakkı için mücadele eden tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum." dedi.

AA'nın çalışmaları hakkında bilgi veren Güneş ise ziyaretinden dolayı Çalapkulu'ya teşekkür etti.

Ziyarette AK Parti Kadın Kolları Başkanı Nurten Temiz ve teşkilat üyeleri de hazır bulundu.

Ayrıca, Hür Dava Partisi (HÜDA-PAR) Siirt İl Başkanı Behçet Sevgili ve yönetimi, Sağlık-Sen Siirt Şube Başkanı Vesim Eviz de ziyaret ederek gazeteciler günün kutladılar.