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YEREL HABERLER  / ISPARTA HABERLERİ
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Isparta'da eğitime kar tatili

10 Ocak 2017 Salı, 20:01

ISPARTA (AA) - Isparta genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle, il merkezi ile Yalvaç ve Eğirdir ilçelherinde eğitime 1 gün ara verildi.

AA muhabirinin Isparta Valiliğinden aldığı bilgiye göre, il genelindeki elverişsiz hava şartları ve kar yağışı sonrası yaşanabilecek don ve buzlanma olayları nedeniyle, 11 Ocak 2017 Çarşamba günü Isparta merkez ile Yalvaç ve Eğirdir ilçelerinde eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildiği öğrenildi.

Olumsuz hava şartlarından dolayı hamile ve engelli kamu personeli de yarın idari izinli sayılacak.

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