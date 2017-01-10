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YEREL HABERLER  / DENİZLİ HABERLERİ
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Denizli Ticaret Borsası

10 Ocak 2017 Salı, 20:17

DENİZLİ (AA) - Denizli Ticaret Borsasında (DTB) çekirdekli Ege pamuğunun kilogramı 1,86 liradan işlem gördü.

DTB'de işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:

ÜrünBirimEn az fiyat (TL)En çok fiyat (TL)Satış şekli
Hububat
Mısır yemlikKg0,600,65MTS
Bakliyat ve mamulleri
Nohut ekstra leblebilikKg 7,857,85MTS
Yağlı tohumlar



AnasonKg 6,60 6,60 TTS
Haşhaş tohumu beyazKg8,259,10TTS
Haşhaş tohumu maviKg 6,507,15 TTS
Pamuk çekirdeği yağlıkKg 0,800,83TTS
Çeşitli gıda maddeleri



Et (karkas)Kg 20,5020,50TTS
Kuru meyveler



Antep fıstığı (kabuklu)Kg5.505,50MTS
Antep fıstığı (kabuklu) Kg 6,00 6,00TTS
Leblebi beyaz (9 mm)Kg8,8011,00TTS
Leblebi beyaz (9+9,50 mm)Kg 6,266,26TTS
Leblebi sarı (9 mm)Kg 9,759,75TTS
Leblebi sarı (9,50 mm)Kg10,5010,66TTS
Leblebi sarı (9,75 mm)Kg 11,1712,50TTS
Leblebi sarı (10 mm)Kg 13,5013,50TTS
Leblebi kaplamalı Kg8,018,01TTS
Orman mahsulleri



Adaçayı natürel (bağ)Ad 1,00 1,00 MTS
Defne yaprağıKg7,007,00TTS
Tekstil hammaddeleri



Pamuk çekirdekli Ege Kg 1,861,86MTS
Kasaplık canlı hayvanlar
DanaAd 4.762,004.762,00MTS
İnek Ad 3.121,32 4.548,69 TTS
KuzuAd400,00400,00MTS
Ham deriler ve bağırsaklar
Ham dana derisi Kg 3,00 3,00 TTS
Ham kuzu derisi Ad5,00 5,00 TTS
Büyükbaş hayvan bağırsaklarıAd 11,00 11,00 TTS
Küçükbaş hayvan bağırsakları Kg 11,00 11,00 TS
Çeşitli maddeler
Kekik Kg 7,00 7,00MTS
KekikKg3,2010,00TTS
Kekik tozKg 0,95 1,00 TTS
Kekik (düşük yağlı)Kg 4,00 4,00TTS
Kekik işlenmişKg 10,50 14,50 TTS
Biberiye Kg 7,00 7,00 MTS

MTS : Müstahsilden tüccara satış

TTS : Tüccardan tüccara satış

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