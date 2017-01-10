Denizli Ticaret Borsası

DENİZLİ (AA) - Denizli Ticaret Borsasında (DTB) çekirdekli Ege pamuğunun kilogramı 1,86 liradan işlem gördü.
DTB'de işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:
|Ürün
|Birim
|En az fiyat (TL)
|En çok fiyat (TL)
|Satış şekli
|Hububat
|Mısır yemlik
|Kg
|0,60
|0,65
|MTS
|Bakliyat ve mamulleri
|Nohut ekstra leblebilik
|Kg
|7,85
|7,85
|MTS
|Yağlı tohumlar
|Anason
|Kg
|6,60
|6,60
|TTS
|Haşhaş tohumu beyaz
|Kg
|8,25
|9,10
|TTS
|Haşhaş tohumu mavi
|Kg
|6,50
|7,15
|TTS
|Pamuk çekirdeği yağlık
|Kg
|0,80
|0,83
|TTS
|Çeşitli gıda maddeleri
|Et (karkas)
|Kg
|20,50
|20,50
|TTS
|Kuru meyveler
|Antep fıstığı (kabuklu)
|Kg
|5.50
|5,50
|MTS
|Antep fıstığı (kabuklu)
|Kg
|6,00
|6,00
|TTS
|Leblebi beyaz (9 mm)
|Kg
|8,80
|11,00
|TTS
|Leblebi beyaz (9+9,50 mm)
|Kg
|6,26
|6,26
|TTS
|Leblebi sarı (9 mm)
|Kg
|9,75
|9,75
|TTS
|Leblebi sarı (9,50 mm)
|Kg
|10,50
|10,66
|TTS
|Leblebi sarı (9,75 mm)
|Kg
|11,17
|12,50
|TTS
|Leblebi sarı (10 mm)
|Kg
|13,50
|13,50
|TTS
|Leblebi kaplamalı
|Kg
|8,01
|8,01
|TTS
|Orman mahsulleri
|Adaçayı natürel (bağ)
|Ad
|1,00
|1,00
|MTS
|Defne yaprağı
|Kg
|7,00
|7,00
|TTS
|Tekstil hammaddeleri
|Pamuk çekirdekli Ege
|Kg
|1,86
|1,86
|MTS
|Kasaplık canlı hayvanlar
|Dana
|Ad
|4.762,00
|4.762,00
|MTS
|İnek
|Ad
|3.121,32
|4.548,69
|TTS
|Kuzu
|Ad
|400,00
|400,00
|MTS
|Ham deriler ve bağırsaklar
|Ham dana derisi
|Kg
|3,00
|3,00
|TTS
|Ham kuzu derisi
|Ad
|5,00
|5,00
|TTS
|Büyükbaş hayvan bağırsakları
|Ad
|11,00
|11,00
|TTS
|Küçükbaş hayvan bağırsakları
|Kg
|11,00
|11,00
|TS
|Çeşitli maddeler
|Kekik
|Kg
|7,00
|7,00
|MTS
|Kekik
|Kg
|3,20
|10,00
|TTS
|Kekik toz
|Kg
|0,95
|1,00
|TTS
|Kekik (düşük yağlı)
|Kg
|4,00
|4,00
|TTS
|Kekik işlenmiş
|Kg
|10,50
|14,50
|TTS
|Biberiye
|Kg
|7,00
|7,00
|MTS
MTS : Müstahsilden tüccara satış
TTS : Tüccardan tüccara satış