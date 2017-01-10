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YEREL HABERLER  / KOCAELİ HABERLERİ
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Kocaeli'de eylem hazırlığındaki PKK/KCK üyelerinin yakalanması

10 Ocak 2017 Salı, 20:25

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, terör örgütü PKK/KCK'nın talimatıyla Emniyet Müdürlüğü'ne yapılması planlanan eylemin, çağrı merkezine yapılan bir ihbar sayesinde önlendiği öğrenildi.

Terör örgütü PKK/KCK'nın Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne yönelik önlenen eylem hazırlığına ilişkin yeni bilgiler ortaya çıktı. Söz konusu eyleme ilişkin savcılık soruşturması, çağrı merkezine gelen bir ihbarla açıldı ve bu kapsamda yapılan araştırmalarda şüphelilerin terör örgütüne lojistik bilgi sağlamak amacıyla farklı tarihlerde söz konusu bölgede fotoğraf ve keşif çalışması yaptığı anlaşıldı.

Çağrı merkezine 26 Kasım 2016'da gelen, "Şırnak'tan L. isminde biri geldi. Ağustos ayının başında Kocaeli Emniyetinin fotoğrafını çekti. 47 ... markasını hatırlamıyorum. Şahsın soy ismini bilmiyorum. Adana'da yaşanan olaylardan sonra uykularım kaçtı. Bu konuyu bildirmek istedim." şeklindeki ihbar üzerine, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, MOBESE ve PTS kayıtlarından ihbarda belirtilen araç ile 7 Ağustos 2016'da yaklaşık 1 saat boyunca Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nün çevresinde keşif ve fotoğraflama çalışması yapıldığını belirledi. Şüpheli M.D. üzerine tescilli olan aracın L.A. tarafından kullanıldığı ve yanında da Yalova'da ikamet eden yeğenleri F.A. ile C.A'nın olduğu tespit edildi. Bunun üzerine genişletilen soruşturma kapsamında MOBESE ve PTS incelemelerinde şüpheli L.A'nın 19 Eylül'de 3 saat, 20 Eylül'de 2 saat Emniyet Müdürlüğü'nün etrafında dolaştığı görüldü.

Şüphelilerle ilgili soruşturmada, PKK/KCK'nın Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne yönelik gerçekleştirmeyi hedeflediği saldırıya lojistik bilgi temini amacıyla farklı tarihlerde istihbarat, keşif ve fotoğraflama faaliyetleri yapıldığı belirlendi.

Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 23 Aralık'ta Şırnak, Mardin, Yalova ve İstanbul'da düzenlenen operasyonda L.A, F.A, C.A, ve M.D'yi gözaltına almış, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden L.A. ile yeğenleri F.A. ve C.A. tutuklanmıştı.

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