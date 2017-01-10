10 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / TEKİRDAĞ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Tekirdağ'da okula gönderilmeyen iki çocuk koruma altında

10 Ocak 2017 Salı, 20:29

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde okula gönderilmeyen ve evden dışarı çıkmalarına izin verilmeyen iki çocuk, devlet tarafından koruma altına alındı.

Marmaracık Mahallesi'nde 8 yaşındaki T.İ. ile 10 yaşındaki S.İ'nin annesi tarafından okula gönderilmediği ve evden dışarı çıkmalarına izin verilmediğine dair Tekirdağ Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğüne ihbar yapıldı.

İl Müdürlüğü yetkililerinin yaptığı incelemeler sonucunda çocuklar koruma ve bakım altına alındı.

Çocuklarını vermek istemeyen ve sinir krizi geçiren anne İsmigül İ. 112 Acil Servis ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesi'ne, oradan Bakırköy Ruh ve Sirin Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi.


İLGİLİ HABERLER

Tekirdağ'da son yılların en sert kışı yaşanıyor
YEREL

TEKİRDAĞ'DA SON YILLARIN EN SERT KIŞI YAŞANIYOR
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisi 2017 yılının ilk toplantısını yaptı
YEREL

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ 2017 YILININ İLK TOPLANTISINI YAPTI
Basın mensupları öğle yemeğinde buluştu
YEREL

BASIN MENSUPLARI ÖĞLE YEMEĞİNDE BULUŞTU
Tekirdağ'da trafik kazası: 1 ölü
YEREL

TEKİRDAĞ'DA TRAFİK KAZASI: 1 ÖLÜ

Tekirdağ'da eğitime kar engeli
YEREL

TEKİRDAĞ'DA EĞİTİME KAR ENGELİ
Çerkezköy'de ilk kimlik sahibine teslim edildi
YEREL

ÇERKEZKÖY'DE İLK KİMLİK SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Çorlu'da kutlandı
YEREL

10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ ÇORLU'DA KUTLANDI
Hayrabolu'da çatılardaki buz sarkıtları temizlendi
YEREL

HAYRABOLU'DA ÇATILARDAKİ BUZ SARKITLARI TEMİZLENDİ
Çorlu'daki gazeteciler kahvaltıda buluştu
YEREL

ÇORLU'DAKİ GAZETECİLER KAHVALTIDA BULUŞTU
Tekirdağ'da kar keyfi
YEREL

TEKİRDAĞ'DA KAR KEYFİ
Tekirdağ merkezli FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

TEKİRDAĞ MERKEZLİ FETÖ/PDY OPERASYONU
Başkan Eşkinat gazetecilerle kahvaltıda bir araya geldi
YEREL

BAŞKAN EŞKİNAT GAZETECİLERLE KAHVALTIDA BİR ARAYA GELDİ
Başçavuş Yılmazyıldız'dan Kaymakam Karahan'a ziyaret
YEREL

BAŞÇAVUŞ YILMAZYILDIZ'DAN KAYMAKAM KARAHAN'A ZİYARET
TREDAŞ'tan Trakya'daki mültecilere yardım eli
YEREL

TREDAŞ'TAN TRAKYA'DAKİ MÜLTECİLERE YARDIM ELİ
Tarım öğretiminin 171'inci yılı kutlandı
YEREL

TARIM ÖĞRETİMİNİN 171'İNCİ YILI KUTLANDI
Çerkezköy gümrüğünde ticaret hacmi düştü
YEREL

ÇERKEZKÖY GÜMRÜĞÜNDE TİCARET HACMİ DÜŞTÜ
Tekirdağ'da eğitime kar engeli
YEREL

TEKİRDAĞ'DA EĞİTİME KAR ENGELİ
Başkan Albayrak'ın Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
YEREL

BAŞKAN ALBAYRAK'IN ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ MESAJI
Başkan Eşkinat'tan karla mücadele mesaisi
YEREL

BAŞKAN EŞKİNAT'TAN KARLA MÜCADELE MESAİSİ
TESKİ abonelerine sayaç duyurusu
YEREL

TESKİ ABONELERİNE SAYAÇ DUYURUSU
Süleymanpaşa'da sokak hayvanlarına ma dağıtıldı
YEREL

SÜLEYMANPAŞA'DA SOKAK HAYVANLARINA MA DAĞITILDI
Yaralı yavru şahin tedavi altına alındı
YEREL

YARALI YAVRU ŞAHİN TEDAVİ ALTINA ALINDI