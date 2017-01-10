Tekirdağ'da okula gönderilmeyen iki çocuk koruma altında

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde okula gönderilmeyen ve evden dışarı çıkmalarına izin verilmeyen iki çocuk, devlet tarafından koruma altına alındı.
Marmaracık Mahallesi'nde 8 yaşındaki T.İ. ile 10 yaşındaki S.İ'nin annesi tarafından okula gönderilmediği ve evden dışarı çıkmalarına izin verilmediğine dair Tekirdağ Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğüne ihbar yapıldı.
İl Müdürlüğü yetkililerinin yaptığı incelemeler sonucunda çocuklar koruma ve bakım altına alındı.
Çocuklarını vermek istemeyen ve sinir krizi geçiren anne İsmigül İ. 112 Acil Servis ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesi'ne, oradan Bakırköy Ruh ve Sirin Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi.