Adana'daki cinayet

ADANA (AA) - Adana'da güvercinlerini yakalayıp vermediğini öne süren kişiyi tüfekle vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Seyhan ilçesi Denizli Mahallesi'nde, dün evine gelerek güvercinlerini yakalayıp vermediğini ileri süren Sinan Gül'ü (34) pompalı tüfekle vurarak öldüren zanlı Uğurcan A'nın (27) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Büfe işletmecisi Sinan Gül, Denizli Mahallesi'ndeki evine gittiği Uğurcan A. ile güvercinlerini yakalayıp vermediği gerekçesiyle tartışmış, kavgaya dönüşen olayda Uğurcan A, pompalı tüfekle ateş ederek Gül'ü yaralamış, Gül daha sonra hayatını kaybetmişti. Şüpheli Uğurcan A. ise Adana Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı.