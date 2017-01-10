Adana'daki cinayet

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ADANA (AA) - Adana'da bir kişinin otomobilinde başından tabancayla vurularak öldürülmesine ilişkin Mersin'de gözaltına alınan şüpheliye, ev hapsi cezası verildi.

Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, merkez Seyhan ilçesinde 9 gün önce Korkut Özgün'ün (37) öldürülmesiyle ilgili şüpheli Deniz S'nin (37) Mersin'e kaçtığını belirledi.

Kente giden ekipler, zanlıyı saklandığı adreste yakalayarak Adana'ya getirdi.

Olay günü maktul Korkut Özgün'ün otomobiliyle hareket halindeyken yol ortasında duran Deniz S. ile tartıştığı, daha sonra çıkan kavgada Deniz S'nin darbedildiği, kavgayı duyan kardeşi Kenan S'nin olay yerine bazı arkadaşlarıyla gelip otomobiliyle kaçmaya çalışan Korkut Özgün'e tabancayla ateş ederek öldürdüğü iddia edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Deniz S, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüpheli Deniz S'ye ev hapsi cezası verildi.

Polis ekipleri olayda silahı kullandığı öne sürülen Kenan S'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

- Olayın geçmişi

Ova Mahallesi 44002 Sokak'ta 1 Ocak'ta çalışır durumdaki 01 KS 534 plakalı otomobilin sürücüsü Korkut Özgün, aracında başından tabancayla vurularak öldürülmüş halde bulunmuştu.

Olayla ilgili daha önce yakalanıp adliyeye sevk edilen zanlılardan Mehmet B. (34) ve Şakir G. (34) tutuklanmış, Kenan T. (35), Murat T. (35) ve Fırat D. (41) serbest bırakılmıştı.

Soruşturma kapsamında şüpheliler Deniz S. (37) ile olayda silahı kullandığı ileri sürülen Kenan S'yi yakalamak için çalışma başlatılmıştı.