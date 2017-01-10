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YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
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Osmanlıspor'un Antalya kampı

10 Ocak 2017 Salı, 21:05

ANKARA (AA) - Antalya'da kamp yapan Spor Toto Süper Lig takımlarından Osmanlıspor, bir günlük iznin ardından ikinci yarı hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Mustafa Reşit Akçay yönetiminde yağış altında gerçekleştirilen antrenman 1 saat 10 dakika sürdü.

Günün tek çalışmasına ısınma koşusuyla başlayan mor-sarılı ekip, 8'e 3 top kapma oyununun ardından yarı sahada çift kale maç yaptı.

Rumen golcü Raul Rusescu'nun, üç haftalık tedavi sürecinin ardından takımla çalışması teknik heyeti sevindirdi.

İzinli oldukları için kampa sonradan dahil olan Aminu Umar ve Aykut Demir, antrenmanın ilk etabında takımla çalışırken, sonraki bölümünde bireysel antrenman gerçekleştirdi.

Hafif adale ağrısı bulunan Portekizli futbolcu Tiago Pinto ise otelin fitness salonunda fizyoterapist eşliğinde çalıştı.

Osmanlıspor, yarın çift antrenmanla kamp çalışmalarını sürdürecek.

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