Denizli'de eğitime kar engeli

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Çameli ilçesinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.
Denizli Valiliğinden yapılan açıklamada, Çameli ilçesinde yoğun kar yağışı ve sonrasında oluşabilecek buzlanma riski nedeniyle 11 Ocak Çarşamba günü eğitim ve öğretime ara verildiği belirtildi.
Öte yandan Denizli-Antalya karayolu Cankurtaran mevkisinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.
Karayolları ekiplerinin kar küreme ve tuzlama çalışması yaptığı yolda trafik ekipleri, kontrol noktalarında kar lastiği ve zinciri bulunmayan araçların geçişine izin vermiyor.