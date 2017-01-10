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YEREL HABERLER  / MARDİN HABERLERİ
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Kızıltepe'de 6 öğretmen tutuklandı

10 Ocak 2017 Salı, 21:52

MARDİN (AA) - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde terör örgütü PKK'nın yöneticilerinin iş bırakma talimatına uyduğu ve sosyal medyada terör örgütü PKK propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 15 öğretmenden 6'sı tutuklandı.

Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK'nın iş bırakma talimatına uyarak derslere girmediği ve sosyal paylaşım sitelerinde terör örgütünün propagandası yaptığı belirlenen öğretmenlere yönelik soruşturması kapsamında 4 gün önce bazı adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 15 öğretmenin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye çıkarılan şüphelilerden biri savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüphelilerden Mehmet A, Erkan E, Beşir İ, Sıddık U, Yavuzhan B. ve Abdülkadir D. tutuklandı, 8 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


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