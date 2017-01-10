"Nart Ateşi" Ankara'da sahnelendi

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ANKARA (AA) - Samsun Devlet Opera ve Balesinin (SAMDOB) yeni sezonunun açılışında sahneye koyduğu "Nart Ateşi" Ankara'da izleyiciyle buluştu.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Opera Sahnesinde sahnelenen gösteride, Nartların (Çerkezlerin mitolojik kahramanlarına verilen isim) destanı anlatıldı.

SAMDOB koro sanatçısı Ayşe Ceylan'ın yazıp yönettiği gösteride, Çerkezlerin köklerinden gelen zengin kültür mirası masalsı dille opera sahnesine taşındı.

Ayşe Ceylan ile Berk Özbek'in anlatıcı ve solist olarak yer aldığı gösterinin koreografisi David Khozashvili, dekor tasarımı Filiz Dinç, kostüm tasarımını ise Gülnur Çağlayan tarafından yapıldı.

Gösteride SAMDOB sanatçılarına, Ankara Çerkes Derneği Elbruz Halk Dansları Topluluğu ile Badin Müzik Grubu eşlik etti. Gösteriye sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, basına duyurulmasına rağmen TBMM Genel Kurulundaki görüşmeler dolayısıyla programa katılamadı.