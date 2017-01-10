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YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
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Tayland'da "Kırmızı Gömlekliler" lideri kefaletle serbest

10 Ocak 2017 Salı, 22:05

ANKARA (AA) - Tayland'da darbe karşıtı "Kırmızı Gömlekliler" hareketi liderlerinden Jatuporn Prompan kefaletle serbest bırakıldı.

Bangkok Post'ta yer alan habere göre, cunta yönetimine muhalefetiyle bilinen Prompan, daha önce hükümleyken şartlı tahliye koşullarını ihlal ettiği gerekçesiyle hapsedildiği Bangkok Tutukevi'nden kefaletle serbest bırakıldı.

Prompan'ın üç aylık tutukluluğu süresince yaptığı altı talebini reddeden mahkemenin, son başvurusunda Taylandlı siyasetçiyi yaklaşık 17 bin dolar kefaletle serbest bıraktığı kaydedildi.

Tayland'da 2014 yılındaki darbenin ardından, Diktatörlüğe Karşı Demokrasi için Birleşik Cephe'nin (UDD) 23 üst düzey yetkilisiyle birlikte terörizm suçlarından mahkum olan Prompan, bir süre sonra şartlı tahliyeyle salıverilmişti.

Prompan, Bangkok ceza mahkemesinin ekim ayında aldığı kararla, UDD'nin sahibi olduğu Peace TV ve sosyal medya kanalları aracılığıyla "başkalarını aşağılayıcı, çarpıtıcı bilgiler içeren ve kamu düzenini bozmaya yönelik yorumlar yaptığı" ve tahliye şartlarını ihlal ettiği gerekçesiyle yeniden tutuklanmıştı.

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