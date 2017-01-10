Mersin'de "Haber ve Kapak Fotoğrafları Sergisi"

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MERSİN (AA) - Mersinde, gazeteci Necdet Canaran, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla "Haber ve Kapak Fotoğrafları Sergisi" açtı.



Canaran, İçel Sanat Kulübü'nde düzenlenen sergi açılışında, sanat kaygısı gütmeden fotoğraf çektiğini belirtti.

Dünya'daki bazı ajanslara stok ve editöryal fotoğraflar gönderdiğini ifade eden Canaran, sergide son 3 yıl içerisinde çekmiş olduğu bazı fotoğraflara yer verdiğini kaydetti.

Canaran, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"50'yi aşkın ülkede 200'den fazla fotoğrafım çeşitli yayınlarda yer aldı. Fotoğraflarım gazetelerde haber oldu, kitap kapağı oldu, çeşitli dergilerde yer aldı. Üniversitelerde de poster veya afiş oldu. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü ve Mersin Gazeteciler Cemiyeti'nin kuruluşunun 41. yılı dolayısıyla bu 200 fotoğraf içerisinde 41'ini seçtik ve sanatseverlerin beğenisine sunduk."

Canaran, sanat kaygısı gütmeden fotoğraf çektiğini belirterek, "Fotoğrafın temel ve teknik kurallarına bağlı kalmam, sınırlayıcı bulurum. Teknik açıdan kusursuz pek çok fotoğrafa haberci gözüyle baktığımda ruhu olmadığını görüyorum. Aklımda bir fotoğrafı çektiysem sanatsal kaygılara takılmam. Zaten ben sanatçı değil haberciyim, gazeteciyim, foto muhabiriyim." ifadelerini kullandı.

Mersin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ahmet Ünal ise gazetecinin, yaşadığı günün ve hayatın tanığı olduğunu söyledi.

Olağanüstü bir süreçten geçildiğini dile getiren Ünal,"Bu sürecin tanığıyız. Görüyoruz ve yazıyoruz, yazmaya devam edeceğiz. Bizim Anadolu basınının tarihe tanıklığını hiçbir güç ortadan kaldıramaz. Bazen gözlerimiz kapanacak bazen konuşurken bant atacağız. Fakat tarihi tanıklığımızı sürdüreceğiz, mutluyuz. İçimizden tarihe tanıklık eden bir arkadaşımız o tanıklığını sanatseverlerle buluşturuyor." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından sanatseverler sergide yer alan fotoğrafları inceledi.

"Haber ve Kapak Fotoğrafları Sergisi" bir hafta boyunca İçel Sanat Kulübü'nde sanatseverlerin beğenisine sunulduktan sonra Anadolu'nun çeşitli kentlerinde de sergilenecek.