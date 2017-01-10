Büyükşehir Gaziantepspor, Gökhan Sazdağı ile yollarını ayırdı

GAZİANTEP (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Gaziantepspor, orta saha oyuncusu Gökhan Sazdağı ile yollarını ayırdı.
Kulübün basın sözcüsü İbrahim Açıkgöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, devre arası hazırlıklarının sürdüğünü söyledi.
Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde süresiz kadro dışı bırakılan Gökhan Sazdağı ile yollarını ayırma kararı aldıklarını dile getiren Açıkgöz, "Genç oyuncuyla görüşerek karşılıklı anlaşıp sözleşmesini feshettik. Gökhan Sazdağı'na bugüne kadar verdiği katkılardan dolayı teşekkür ederiz." diye konuştu.