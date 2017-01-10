Adana'da marketten gasp

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ADANA (AA) - Adana'da, pompalı tüfekle bir markete giren maskeli iki kişi, kasiyeri tehdit ederek kasadan 400 lira gasbederek kaçtı.

Seyhan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi Defne Caddesi'ndeki bir markete giren maskeli iki kişi, çalışanları pompalı tüfekle tehdit etti.

Maskeli kişilerden biri pompalı tüfek ile kasiyeri tehdit ederken, diğeri kasadaki 400 lirayı aldı. İki şüpheli daha sonra plakası belirlenemeyen motosikletle kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Marketin güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan ekipler, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.