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YEREL HABERLER  / BURSA HABERLERİ
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Basketbol: TKBL Federasyon Kupası

10 Ocak 2017 Salı, 22:35

BURSA (AA) - Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi (TKBL) Federasyon Kupası'nın çeyrek final maçları Bursa'da yapıldı.

TOFAŞ Spor Salonu'ndaki karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

Bornova Beckerspor-Kırçiçeği Bodrum Basketbol: 69-65

Orduspor-OGM Orman Gençlik: 55-83

Çankaya Üniversitesi-Edremit Belediye Gürespor: 65-57

İstanbulgücü-Urla Belediye: 62-58


- Yarı final eşleşmeleri


Bu sonuçların ardından Bornova Beckerspor, OGM Orman Gençlik, Çankaya Üniversitesi ve İstanbulgücü yarı finale yükselen takımlar oldu.

Yarı finalde yarın Bornova Beckerspor-OGM Orman Gençlik ve Çankaya Üniversitesi-İstanbulgücü maçları oynanacak.

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