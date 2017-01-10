Basketbol: TKBL Federasyon Kupası

BURSA (AA) - Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi (TKBL) Federasyon Kupası'nın çeyrek final maçları Bursa'da yapıldı.
TOFAŞ Spor Salonu'ndaki karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
Bornova Beckerspor-Kırçiçeği Bodrum Basketbol: 69-65
Orduspor-OGM Orman Gençlik: 55-83
Çankaya Üniversitesi-Edremit Belediye Gürespor: 65-57
İstanbulgücü-Urla Belediye: 62-58
- Yarı final eşleşmeleri
Bu sonuçların ardından Bornova Beckerspor, OGM Orman Gençlik, Çankaya Üniversitesi ve İstanbulgücü yarı finale yükselen takımlar oldu.
Yarı finalde yarın Bornova Beckerspor-OGM Orman Gençlik ve Çankaya Üniversitesi-İstanbulgücü maçları oynanacak.