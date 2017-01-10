10 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / HATAY HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Hatay'daki göçmen kaçakçılığı operasyonu

10 Ocak 2017 Salı, 22:42

HATAY (AA) - Hatay Valiliği, göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 13 kişiden 5'inin tutuklandığını, 6'sının adli kontrol şartı ile 2'sinin de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığını bildirdi.

Hatay Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Reyhanlı ilçesi Beşaslan Mahallesi'nde, "Göçmen kaçakçılığı, kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet ile rüşvet almak ve vermek suçlarını" işlediği değerlendirilen kişilere yönelik 6 Ocak'ta eş zamanlı operasyon düzenlendiği belirtildi.

Operasyonda gözaltına alınan 13 zanlının mahkemeye sevk edildiği bilgisi verilen açıklamada, "Olayla ilgili olarak gözaltına alınan tamamı Türk vatandaşı 13 şüpheliden 5'i tutuklanarak cezaevine konulmuş, 6'sı adli kontrol şartı ile 2'si de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, ruhsatsız 2 av tüfeği, 89 fişek, 40 uyuşturucu hap, 15 kuru sıkı tabanca fişeği, 2 sahipsiz pasaport, 2 sahipsiz yabancı tanıtım kartı, 5 sahte yabancı tanıtım kartı, 15 cep telefonu, 16 sim kart, 3 bin 560 lira ile 40 dolar ele geçirilmiş, yabancı tanıtım kartı bulunmayan Suriye uyruklu 7 şahıs yakalanmıştır."

İLGİLİ HABERLER

Hatay'da toprağa gömülmüş halde silah bulundu
YEREL

HATAY'DA TOPRAĞA GÖMÜLMÜŞ HALDE SİLAH BULUNDU
Mozaikler müzeye taşınacak
YEREL

MOZAİKLER MÜZEYE TAŞINACAK
Hatay'daki FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

HATAY'DAKİ FETÖ/PDY OPERASYONU
Antakya Ticaret Borsası
YEREL

ANTAKYA TİCARET BORSASI

Sağanak Suriye'deki çadır kentleri vurdu
YEREL

SAĞANAK SURİYE'DEKİ ÇADIR KENTLERİ VURDU
AK Parti Samandağ İlçe Başkanı Selahattin Yeter görevi devraldı
YEREL

AK PARTİ SAMANDAĞ İLÇE BAŞKANI SELAHATTİN YETER GÖREVİ DEVRALDI
Hatay'ın 5 ilçesinde elektrik kesintisi
YEREL

HATAY'IN 5 İLÇESİNDE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Aşırı yağmurdan okul bahçe duvarında kayma meydana geldi
YEREL

AŞIRI YAĞMURDAN OKUL BAHÇE DUVARINDA KAYMA MEYDANA GELDİ
Hatay'da toprak kayması
YEREL

HATAY'DA TOPRAK KAYMASI
Hatay'da karbonmonoksit zehirlenmesi: 3 ölü
YEREL

HATAY'DA KARBONMONOKSİT ZEHİRLENMESİ: 3 ÖLÜ
Antakya Ticaret Borsası
YEREL

ANTAKYA TİCARET BORSASI
Suriyelilere yardımlar sürüyor
YEREL

SURİYELİLERE YARDIMLAR SÜRÜYOR
Halep'ten sivillerin tahliyesi
YEREL

HALEP'TEN SİVİLLERİN TAHLİYESİ
Dörtyol'un kurtuluşunun 95. yılı kutlandı
YEREL

DÖRTYOL'UN KURTULUŞUNUN 95. YILI KUTLANDI
Suriyelilere 11 tır insani yardım
YEREL

SURİYELİLERE 11 TIR İNSANİ YARDIM
Mezun oldukları lisenin kariyer günü konuğu oldular
YEREL

MEZUN OLDUKLARI LİSENİN KARİYER GÜNÜ KONUĞU OLDULAR
Hatay'ın 5 ilçesinde elektrik kesintisi
YEREL

HATAY'IN 5 İLÇESİNDE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Hatay'da göçmen kaçakçılığı operasyonu
YEREL

HATAY'DA GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI OPERASYONU
Erzin'de kurtuluş konseri
YEREL

ERZİN'DE KURTULUŞ KONSERİ