Hatay'daki göçmen kaçakçılığı operasyonu

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HATAY (AA) - Hatay Valiliği, göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 13 kişiden 5'inin tutuklandığını, 6'sının adli kontrol şartı ile 2'sinin de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığını bildirdi.

Hatay Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Reyhanlı ilçesi Beşaslan Mahallesi'nde, "Göçmen kaçakçılığı, kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet ile rüşvet almak ve vermek suçlarını" işlediği değerlendirilen kişilere yönelik 6 Ocak'ta eş zamanlı operasyon düzenlendiği belirtildi.

Operasyonda gözaltına alınan 13 zanlının mahkemeye sevk edildiği bilgisi verilen açıklamada, "Olayla ilgili olarak gözaltına alınan tamamı Türk vatandaşı 13 şüpheliden 5'i tutuklanarak cezaevine konulmuş, 6'sı adli kontrol şartı ile 2'si de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, ruhsatsız 2 av tüfeği, 89 fişek, 40 uyuşturucu hap, 15 kuru sıkı tabanca fişeği, 2 sahipsiz pasaport, 2 sahipsiz yabancı tanıtım kartı, 5 sahte yabancı tanıtım kartı, 15 cep telefonu, 16 sim kart, 3 bin 560 lira ile 40 dolar ele geçirilmiş, yabancı tanıtım kartı bulunmayan Suriye uyruklu 7 şahıs yakalanmıştır."