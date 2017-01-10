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YEREL HABERLER  / ORDU HABERLERİ
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Ordu'da FETÖ/PDY davası

10 Ocak 2017 Salı, 23:07

ORDU (AA) - Ordu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, 72 sanığın yargılanmasına başlandı.

Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde tek soruşturma dosyasında görülen duruşmaya, 17'si tutuklu 72 sanık ile yakınları ve avukatları katıldı.

Terör örgütüne üye olduğu iddiasıyla tutuklu bulunan A.K, savunmasında, Fatsa İş Adamları Derneği'nde (FASİAD) sekreterlik yaptığını belirterek, "Hiçbir terör örgütü üyesi değilim. Terörün iyisi olmaz. Çalıştığım dönemlerde böyle bir örgüt yapılanmasından haberim yoktu. Asgari ücret karşılığı sözleşmeli dernekte çalıştım. Sorumluluğum alanı dışında bir göreve bulunmadım." dedi.

Tutuklu sanık A.K. ise örgütte esnaflardan sorumlu olduğu, himmet topladığı ve "Bylock" kullandığı iddialarını kabul etmedi.

Örgütün mütevelli heyeti üyesi olduğu iddiasıyla tutuklu bulunan A.U. da müteahhit olduğunu ve fatura karşılığı örgüte ait okullara inşaat malzemesi verdiğini belirtti.

Üstüne atılı suçları kabul etmediğini savunan sanık, kronik rahatsızlığı nedeniyle tutuksuz yargılanmayı talep etti.

Tutuklu B.B. de hakkında iddiaları reddederek, iki çocuğu olduğunu ve iki yaşındaki oğlunun gördüğü erkeklere "baba" dediğini ileri sürerek, tahliyesini istedi.

Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmenliğinden ihraç edilen tutuklu B.Y. de Ordu il yapılanmasında diyanet sorumlusu olduğunu ve Bylock kullandığı iddialarını kabul etmedi.

Okuldaki haftalık ders saatinin fazla olması nedeniyle farklı bir işle meşgul olamayacağını öne süren B.Y, şunları söyledi:

"Sünnet düğünü, cenaze gibi organizasyonlarda Kur'an-ı Kerim üzerinden sohbet verdim. Farklı farklı cemaat gruplarında da bilgim dahilinde sohbetler verdim. Bulunduğum ceza evinde de iki kişiye Kur'an öğretiyorum. Benim amacım aldığım eğitim doğrultusunda dini bilgi paylaşımı."

FETÖ'nün Fatsa İlçe İmamı olduğu ileri sürülen tutuklu F.U. da üzerine atılı suçları kabul etmediğini bildirdi.

Örgüte ait kurumların inşaatlarında sorumlu olarak çalıştığını ifade eden sanık, inşaat personeli ile ilgili yükümlülüğü nedeniyle hakkında "sorumluluk" beyanı verilebileceğini savundu.

"Bylock" isimli programı kullanmadığını iddia eden F.U, iki yıl önce akıllı telefon kullandığını ve bozulan telefonunu attığını ileri sürdü.

Evinde mütevelli heyetinin görevleri ve talimatları yer alan belgenin bulunmasına ilişkin tutuklu bulunan H.K. da öğretmen olduğunu ve dinini anlatmakla yükümlü olduğunu aktardı.

Bir tanığın, "Türk bayrağına sarılı Kur'an-ı Kerim dağıttı" iddiasını reddeden sanık, FETÖ dahil hiçbir terör örgütüne üye olmadığını bildirdi.

Tutuklu H.Ö. de kendisini kötü hissettiğini ifade ederek, yazılı savunmasını mahkemeye sundu.

Fatsa'da esnaf olan tutuklu sanık H.G. de mütevelli heyetinin başında olduğu ve yurt binası için usulsüz yer tahsisi yaptığı iddiasını kabul etmedi.

Ünye'de ilçe imamlığı görevini yürüttüğü ve Bylock kullandığı iddia edilen İ.Y. de ailesinin geçimini sağlamak üzere "Feza Eğitim" adlı şirkette bir süre çalıştığını belirtti.

Sağlık sorunu nedeniyle işten ayrıldığını anlatan sanık, terör örgütlerinin yaptıklarını tasnif etmediğini öne sürdü.

Babasının hasta olduğunu ve görüşemediği için Karabük'ten Ordu'daki ceza evine naklini talep eden İ.Y, "Bylock" adlı programdan haberi dahi olmadığını iddia etti.

Öğretmenlik görevinden ihraç edilen tutuklu K.U. da Ordu'da esnaf sorumlularından olduğu ve onlardan "himmet" adı altında para topladığı iddialarını reddetti.

Cezaevinde kendisinin, dışarıda da ailesinin psikolojik rahatsızlık yaşadığını savunan sanık, beraatini talep etti.

Tutuklu esnaf M.T. de üstüne atılı suçlamaları kabul etmedi.

Esnaf sorumlularından olduğu ve kurban parası topladığı iddiası bulunan tutuklu R.M. de 12 sene işçi olarak çalıştığını anlattı.

Üniversiteye hazırlık sürecinde annesini kaybettiğini ve babasının evlenmesiyle kardeşlerinin sorumluluğunu üstlendiğini belirten sanık, yurtlarda bulaşık yıkama ve yemek yapma ile geçimini sağladığını aktardı.

Daha sonra Sema Hukuk Derneği'nde kimsesiz ve suça bulaşmamış çocuklar üzerine bir proje geliştirildiğini vurgulayan R.M, "Bu projede resim dersi vermek için orada bulundum. 2014'te sanatla ilgili Alevi, ateist, solcusu, sağcısının da katıldığı kültür sanat derneğinde müzik etkinliği düzenlemeye başladık. Sergiler açtık. Açılışa protokol üyeleri de katıldı. Sonrasında da protokol mensupları etkinliklerimize katıldı." diye konuştu.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü mezunu tutuklu S.İ. de farklı isimlerdeki dershanelere öğretmenlik için başvurduğunu ancak sonrasında FEM Dershanesi'nde göreve başladığını kaydetti.

Sanık, dershaneye gelen öğrencilerin büyük bir bölümünün de yurtta kaldığını, sınav öncesi ve sonrası onlarla ilgilenmek için yurda gittiğini savundu.

Tutuklu Ş.H. de Fatsa ilçesinde toplanan himmet ve kurban paralarının kendisinde toplandığı, "Bylock" kullanıcısı olduğu iddialarını kabul etmedi.

Mahkeme heyeti, 72 sanıklı dosyada, tutuklu 17 sanıktan 15'inin savunmasını almasının ardından, duruşmaya ara verdi.

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