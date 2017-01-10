Meksika, Trump'la NAFTA'yı yeniden müzakere etmeye hazır

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

MEKSİKO (AA) - Meksika Dışişleri Bakanı Luis Videgaray Caso, ABD'de Donald Trump'ın başkan seçilmesiyle birlikte ülke ekonomisindeki olumsuz havanın dağılması için Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması'nın (NAFTA) şartlarını yeniden müzakere etmeye hazır olduklarını açıkladı.

Caso, Meksika yayın organı Radio Formula'ya verdiği demeçte, Trump'ın başkan seçilmesinin Meksika ekonomisi üzerinde "büyük bir belirsizlik" yarattığını ve bunu giderilebilmesi için NAFTA şartlarının yeniden müzakere edilmesi gerektiğini belirtti.

Trump'ın Meksika'ya yatırım yapan Amerikan şirketlerini vergiyle tehdit etmesinin kaygı yarattığını belirten Caso, "Yeniden müzakere süreci, belirsizliğin giderilmesi için hayati önemde. Bu yüzden en kısa zamanda müzakerelere başlamamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Caso, NAFTA'nın yeniden müzakere edilmesinin Meksika'ya ciddi kazanç sağlayabileceğini savundu.

Trump'la sınıra kurulacak duvar konusunda da müzakere edebileceklerini belirten Caso, duvarın masraflarını ödemelerinin söz konusu olamayacağını vurguladı.

ABD'ye satışlar, Meksika'nın toplam ihracatının yüzde 80'ini, gayrisafi hasılasının ise yüzde 29'unu oluşturuyor. NAFTA sayesinde bu ticaret, gümrük kısıtlamalarından bağımsız olarak gerçekleşiyor.



