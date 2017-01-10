Brezilya'da hapishane müdürü çete bağlantısı şüphesiyle görevden alındı

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RIO DE JANEIRO (AA) - Brezilya'da geçen hafta yaşanan hapishane ayaklanmasında uyuşturucu çeteleri arasında kanlı bir hesaplaşmaya sahne olan Manaus şehrindeki Anisio Jobim Cezaevi'nin Müdürü Jose Carvalho da Silva, bir çeteyle menfaat ilişkisi kurduğu iddiasıyla görevden alındı.

Amazonas Eyalet Yönetiminden yapılan açıklamada, hapishane müdürü Da Silva'nın hükümlüler tarafından "Kuzey Ailesi" adlı çeteden rüşvet almakla suçlandığı belirtildi.

Açıklamada, Da Silva'nın 1 Ocak'ta başlayan ve 56 hükümlünün hayatını kaybetmesine yol açan isyandan yalnızca birkaç gün önce görevi devraldığı hatırlatıldı.

Amazonas Eyaletinde faaliyet gösteren "Kuzey Ailesi" çetesi ile Sao Paolo merkezli "İlk Emir" çetesi arasında ülkenin kuzeyindeki uyuşturucu yollarının hakimiyeti için başladığı ifade edilen çatışma, bölgedeki başka hapishanelere de yayılmıştı.

Federal hükümet, hapishanelerdeki güvenlik krizini çözmek amacıyla eyalete 200 ilave polis göndermişti.



