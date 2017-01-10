Ordu'da eğitime kar engeli

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ORDU (AA) - Ordu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kent genelinde kar yağışının etkili olduğu belirtilerek, "Olumsuz hava şartlarından dolayı İkizce, Korgan ve Kumru ilçelerinin tamamında, Akkuş ilçesinde İMKB YBO ve Ahmet Cürebal İmam Hatip Ortaokulu hariç diğer tüm okullarda, Ünye ilçesinde ise Pelitliyatak,Yenikent, Tekkiraz, Fatih Meydan, İnkur, Yeşilkent,Ataköy ve Erenyurt mahallelerimizdeki okullarımızda eğitime 11 Ocak Çarşamba günü ara verilmiştir." ifadesine yer verildi.