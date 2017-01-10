10 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / SAMSUN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Samsun'da medya ödül töreni

10 Ocak 2017 Salı, 23:16

SAMSUN (AA) - Samsun 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti tarafından 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle medya ödül töreni düzenledi.

Büyükşehir Belediyesi Çok Amaçlı Konferans Salonu'nda düzenlenen törende Anadolu Ajansı muhabirleri İlyas Gün, Mehmet Kumcağız, Ercan Dilaver ve Fatih Mehmet Kürkçü meslekteki başarılarıyla ödüle layık görüldü.

Samsun Valisi İbrahim Şahin, burada yaptığı konuşmada, konvansiyonel diye tabir edilen klasik medyanın kalmadığını söyledi.

İnternet haberciliğinin her gün geliştiğini vurgulayan Şahin, "Mesela Samsun’da basılan gazeteleri üst üste koyun bir arkadaşımızın internet sitesindeki kadar ancak okunuyor veya tıklanıyor. Yeni medya diye tabir edilen internet haberciliği her gün daha da önem kazanıyor. Her birimizin birer artık medya organı var." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz iseTürk basınının Türkiye'nin kuruluşundan bu yana her gün kendisini geliştirerek insanların haber alma hakkını en doğru ve en iyi şekilde yerine getirme yönünde çalıştığını kaydetti.

Dünyada 2000'li yıllardan sosyal medyanın geliştiğine dikkat çeken Yılmaz, şöyle konuştu:

"Gerek yazılı, gerekse görsel medyanın yanında hepinizin bildiği gibi internet medyası denen, sosyal medya denen bir başka dijital ortamda haber edinme teknolojisi gelişti. Bu bana göre birçok dengeyi alt üst etti. Dünyada da bu sistemin oluşmuş olan çatısını yeniden yapılandırma gibi bir mecburiyeti ortaya koydu. Artık insanların dünyada gökkubbede olan herhangi bir hadisenin neredeyse gizli kalma şansı kalmadı."

19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mahmut Erdoğan ise ülkenin birlik ve beraberliği devam ettiği sürece, basının üzerine düşen görevi yerine getirmeye devam edeceğine işaret ederek, "Hain darbe girişiminde olduğu gibi o birliğimizi ve beraberliğimizi arttırarak devam ettiğimiz sürece mesleğimiz ne olursa olsun ister siyaset, ister bürokrat, gazeteci olalım bu birliği ve bütünlüğü sağladığımız sürece ülkemizin başına kötü bir şey gelmeyecektir." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından Anadolu Ajansı muhabirleri İlyas Gün, Mehmet Kumcağız, Ercan Dilaver ve Fatih Mehmet Kürkçü'nün de aralarında bulunduğu 44 basın mensubuna ödülleri verildi.,

İLGİLİ HABERLER

&quot;Çalışan Gazeteciler Günü&quot; ödül töreni
YEREL

"ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ" ÖDÜL TÖRENİ
&quot;Romanlar İçin Gezici İş ve Eğitim Merkezi Projesi&quot;
YEREL

"ROMANLAR İÇİN GEZİCİ İŞ VE EĞİTİM MERKEZİ PROJESİ"

Samsun'daki cinayet
YEREL

SAMSUN'DAKİ CİNAYET
Samsunspor, Vedat Bora ile prensip anlaşmasına vardı
YEREL

SAMSUNSPOR, VEDAT BORA İLE PRENSİP ANLAŞMASINA VARDI
Erdoğan Tok: &quot;Etnik ve mezhepsel provokasyonlara geçit vermeyin&quot;
YEREL

ERDOĞAN TOK: "ETNİK VE MEZHEPSEL PROVOKASYONLARA GEÇİT VERMEYİN"
Samsun'da barınaktaki 165 küçükbaş telef oldu
YEREL

SAMSUN'DA BARINAKTAKİ 165 KÜÇÜKBAŞ TELEF OLDU
5. Geleneksel Medya Ödülleri sahiplerini buldu
YEREL

5. GELENEKSEL MEDYA ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU
171. tarım yılı OMÜ'de kutlandı
YEREL

171. TARIM YILI OMÜ'DE KUTLANDI
Öğrenciler Sarıkamış şehitleri için yürüdü
YEREL

ÖĞRENCİLER SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİ İÇİN YÜRÜDÜ
Samsun'da terör operasyonu
YEREL

SAMSUN'DA TERÖR OPERASYONU
Samsun merkezli FETÖ/PDY soruşturması
YEREL

SAMSUN MERKEZLİ FETÖ/PDY SORUŞTURMASI
Samsun buz kesti
YEREL

SAMSUN BUZ KESTİ
Büyükşehirden sokak hayvanlarına kış şefkati
YEREL

BÜYÜKŞEHİRDEN SOKAK HAYVANLARINA KIŞ ŞEFKATİ
Bafra buz kesti
YEREL

BAFRA BUZ KESTİ
''Mucize Doktor'' ve ''Rita '' sanatseverlerle buluşacak
YEREL

''MUCİZE DOKTOR'' VE ''RİTA '' SANATSEVERLERLE BULUŞACAK
YEDAŞ ekiplerinin karla imtihanı
YEREL

YEDAŞ EKİPLERİNİN KARLA İMTİHANI
Samsun'da zincirleme trafik kazası: 2 yaralı
YEREL

SAMSUN'DA ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI: 2 YARALI
Samsun'da cinayet
YEREL

SAMSUN'DA CİNAYET
Çorum'da eğitime kar engeli
YEREL

ÇORUM'DA EĞİTİME KAR ENGELİ
Vezirköprü'de gençlerden birlik mesajı
YEREL

VEZİRKÖPRÜ'DE GENÇLERDEN BİRLİK MESAJI
Samsun'un bazı ilçelerinde eğitime bir gün ara
YEREL

SAMSUN'UN BAZI İLÇELERİNDE EĞİTİME BİR GÜN ARA
Samsun'un bazı ilçelerinde eğitime kar engeli
YEREL

SAMSUN'UN BAZI İLÇELERİNDE EĞİTİME KAR ENGELİ
Samsun'da bazı ilçelerde eğitime kar engeli
YEREL

SAMSUN'DA BAZI İLÇELERDE EĞİTİME KAR ENGELİ
Almanya'da öldürülen Türk iş adamı toprağa verildi
YEREL

ALMANYA'DA ÖLDÜRÜLEN TÜRK İŞ ADAMI TOPRAĞA VERİLDİ