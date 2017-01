Samsun'da medya ödül töreni

SAMSUN (AA) - Samsun 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti tarafından 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle medya ödül töreni düzenledi.

Büyükşehir Belediyesi Çok Amaçlı Konferans Salonu'nda düzenlenen törende Anadolu Ajansı muhabirleri İlyas Gün, Mehmet Kumcağız, Ercan Dilaver ve Fatih Mehmet Kürkçü meslekteki başarılarıyla ödüle layık görüldü.

Samsun Valisi İbrahim Şahin, burada yaptığı konuşmada, konvansiyonel diye tabir edilen klasik medyanın kalmadığını söyledi.

İnternet haberciliğinin her gün geliştiğini vurgulayan Şahin, "Mesela Samsun’da basılan gazeteleri üst üste koyun bir arkadaşımızın internet sitesindeki kadar ancak okunuyor veya tıklanıyor. Yeni medya diye tabir edilen internet haberciliği her gün daha da önem kazanıyor. Her birimizin birer artık medya organı var." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz iseTürk basınının Türkiye'nin kuruluşundan bu yana her gün kendisini geliştirerek insanların haber alma hakkını en doğru ve en iyi şekilde yerine getirme yönünde çalıştığını kaydetti.

Dünyada 2000'li yıllardan sosyal medyanın geliştiğine dikkat çeken Yılmaz, şöyle konuştu:

"Gerek yazılı, gerekse görsel medyanın yanında hepinizin bildiği gibi internet medyası denen, sosyal medya denen bir başka dijital ortamda haber edinme teknolojisi gelişti. Bu bana göre birçok dengeyi alt üst etti. Dünyada da bu sistemin oluşmuş olan çatısını yeniden yapılandırma gibi bir mecburiyeti ortaya koydu. Artık insanların dünyada gökkubbede olan herhangi bir hadisenin neredeyse gizli kalma şansı kalmadı."

19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mahmut Erdoğan ise ülkenin birlik ve beraberliği devam ettiği sürece, basının üzerine düşen görevi yerine getirmeye devam edeceğine işaret ederek, "Hain darbe girişiminde olduğu gibi o birliğimizi ve beraberliğimizi arttırarak devam ettiğimiz sürece mesleğimiz ne olursa olsun ister siyaset, ister bürokrat, gazeteci olalım bu birliği ve bütünlüğü sağladığımız sürece ülkemizin başına kötü bir şey gelmeyecektir." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından Anadolu Ajansı muhabirleri İlyas Gün, Mehmet Kumcağız, Ercan Dilaver ve Fatih Mehmet Kürkçü'nün de aralarında bulunduğu 44 basın mensubuna ödülleri verildi.,