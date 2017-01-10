Konya ve Karaman'da eğitime kar engeli

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KONYA (AA) - Konya ve Karaman'ın bazı ilçelerinde kar yağışı ve şiddetli tipi nedeniyle okulların yarın tatil edildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, devam eden kar yağışı, fırtına ve beklenen don nedeniyle Konya'nın merkez Meram, Karatay, Selçuklu, Ahırlı, Akşehir, Beyşehir, Bozkır, Derebucak, Derbent, Çeltik, Doğanhisar, Güneysınır, Hadim, Hüyük, Ilgın, Kadınhanı, Sarayönü, Seydişehir, Taşkent, Tuzlukçu, Yalıhüyük, Yunak ve Kulu ilçelerinde ilk ve orta dereceli okulların 11 Ocak Çarşamba tatil edildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, söz konusu ilçelerdeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelliler ile hamilelerin aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

- Karaman

Karaman'ın Ermenek ilçesinde de kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildiği ifade edildi.