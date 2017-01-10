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BAYBURT (AA) - Bayburt Valisi İsmal Ustaoğlu, ''15 Temmuz akşamı gerçekten basınımızın habercilik ve demokrasiye sahip çıkma adına göstermiş olduğu duruş, demokrasi adına en büyük kazanımımız diye düşünüyorum.'' dedi.

Ustaoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentteki bir otelde düzenlenen programda, konuşmasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bayburt'a selamını ileterek başladı.

Türkiye'de habercilik adına son dönemde güzel gelişmeler olduğunu dile getiren Ustaoğlu, özellikle 2016 yılında 15 Temmuz süreci başta olmak üzere, Türkiye'nin geçirmiş olduğu bu kritik süreçte basına çok ciddi sorumluluklar düştüğünü ifade etti.

Ustaoğlu, terör olayları başta olmak üzere bu süreçte sorumlu habercilik ve basın anlayışının çok daha önemli bir hal aldığını vurgulayarak, ''15 Temmuz akşamı gerçekten basınımızın habercilik ve demokrasiye sahip çıkma adına göstermiş olduğu duruş, demokrasi adına en büyük kazanımımız diye düşünüyorum.'' ifadesini kullandı.

- "İfade özgürlüğü demokrasinin vazgeçilmezi"

Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkan Vekili ve Doğu Anadolu Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Feridun Fazıl Özsoy ise ifade ve basın özgürlüğünü demokrasilerin vazgeçilmez unsuru olarak gördüklerini belirtti.

Hükümetin de bu konuya çok önem verdiğine işaret eden Özsoy, ''Ancak biz basın özgürlüğünü ve ifade özgürlüğünü Türkiye'nin Misak-ı Milli sınırları içerisinde yaşayan Türk milletinin milli ve manevi değerlerinin aleyhine yazılan yazılarla ve o yazıları yazan kişilerin gazeteci kisvesi altında ülkenin, vatandaşın milli ve manevi değerlerine saldırıyı ifade özgürlüğü ve basın özgürlüğü kapsamında görmüyoruz. Bu düşünceyi hem Doğu Anadolu Gazeteciler Federasyonu olarak hem de Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu olarak kabul etmiyoruz.'' diye konuştu.

Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş de gazetecilerin bir şehrin hafızası, gözü ve kulağı olduğunu ifade ederek, "Dolayısıyla biz hem şehrimizi hem bölgemizi hem ülkemizi hem de dünyayı sizlerin aracılığı ile tanıyoruz. Bize ne kadar hızlı ne kadar doğru haber ulaştırırsanız ne kadar doğru ne kadar güzel makale yazarsanız biz ancak o şekilde tanıyabiliyoruz.'' değerlendirmesinde bulundu.

Bayburt Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yaşar Yıldız ise Bayburt Valisi başta olmak üzere tüm katılımcılara basın mensuplarını yalnız bırakmadıkları için teşekkür etti.

Programa, Bayburt Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Bayburt İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay İbrahim Ayhan Vural, Bayburt İl Emniyet Müdürü Sezayi Er, Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Teşkilatlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı ve Konya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sefa Özdemir, Anadolu Ajansı Erzurum Bölge Müdürü Nevzat Demirkol ile kentte görev yapan gazeteciler katıldı.