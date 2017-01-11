11 OCAK 2017
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YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
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GÜNDEM ÖZETİ / 11 Ocak 2017

11 Ocak 2017 Çarşamba, 00:05

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920


1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM'de yapılacak Merkez Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık edecek.

(TBMM/12.00)


YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, BM Dünya Gıda Programı tarafından Mövenpick Otel'de düzenlenen "Kızılay Kart" dağıtımıyla ilgili programa katılacak.

(Ankara/11.30)

2- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES) tarafından Sheraton Otel'de düzenlenen "İNTES Geleneksel Toplantısı"na katılacak.

(Ankara/19.00)

3- Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, MKE Silah Fabrikası'nda MPT-76 Milli Piyade Tüfeği Teslim Töreni'ne katılacak.

(Kırıkkale/12.00)

4- Sağlık Bakanı Recep Akdağ, The Green Park Hotel'de yapılacak 2016 yılı değerlendirme toplantısında sağlık muhabirleriyle bir araya gelecek.

(Ankara/10.00)

5- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Enerji Tasarrufu Haftası" dolayısıyla AK Parti Genel Merkezi'nde çevre yönetim sistemiyle ilgili basın toplantısı yapacak.

(Ankara/12.30)

6- TBMM Genel Kurulunda, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

(TBMM/14.00)


EKONOMİ

1- TÜİK, kasım ayı dış ticaret endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)


DÜNYA-DİPLOMASİ

1- 9. Büyükelçiler Konferansı

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, JW Marriott Otel'deki konferansta basın toplantısı düzenleyecek.

- Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı ile Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez ve Finlandiya Dışişleri Bakanı Timo Soini, büyükelçilere hitap edecek.

(Ankara/17.30/11.15/13.00/10.00)

2- AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Finlandiya Dışişleri Bakanı Timo Soini ile görüşecek.

(Ankara/15.00)

3- Kıbrıs sorununa çözüm bulmak için BM gözetiminde sürdürülen KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum lider Nikos Anastasiadis'in katılımıyla BM Cenevre Ofisi'nde devam edecek.

(Cenevre)

4- Türkiye ile Rusya'nın girişimiyle Suriye'de çatışan taraflar arasında ilan edilen ateşkesin uygulama süreci ve Fırat Kalkanı Harekatı takip ediliyor.

(Halep/İdlib/Şam/Hama/Humus/Lazkiye/Ankara)

5- Terör örgütü DEAŞ'ın elinde tuttuğu Musul'u kurtarma operasyonuna ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Bağdat)

6- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

(Sana/Riyad)


KÜLTÜR SANAT

1- Sabancı Holding katkıları ve İstanbul Üniversitesi iş birliğiyle açılacak "Feyhaman Duran İki Dünya Arasında" isimli sergisinin basın toplantısı Sakıp Sabancı Müzesi'nde yapılacak.

(İstanbul/10.00)

2- Ömer Orhun'un "Zamandı, Yer Edindi" adlı fotoğraf sergisi Milli Reasürans Sanat Galerisi’nde açılacak.

(İstanbul/18.00)


SPOR

1- A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nda deplasmanda Estonya ile karşılaşacak.

(Polva/20.30)

2- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş Sompo Japan-Dinamo Sassari, Monaco-Banvit ve Le Mans-Pınar Karşıyaka maçları oynanacak.

(İstanbul/20.00/Monaco/20.30/Le Mans/22.30)

3- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe-Famila Schio ve BLMA-Mersin Büyükşehir Belediyespor karşılaşmaları yapılacak.

(İstanbul/20.00/Lattes/22.00)

4- Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe, Azerbaycan'ın Azerrail Bakü takımını konuk edecek.

(İstanbul/19.00)

5- Voleybol Kadınlar Challenge Kupası'nda Bursa Büyükşehir Belediyespor, Romanya'nın Stiinta Bacau takımıyla karşı karşıya gelecek.

(Bursa/18.00)

6- Erkekler Kupa Volley'de yarı final müsabakaları yapılacak.

(Balıkesir/16.00/19.00)


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