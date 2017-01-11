Denizli'de eğitime kar engeli

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Acıpayam ilçesinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.
Denizli Valiliğinden yapılan açıklamada, Acıpayam ilçesinde yoğun kar yağışı ve sonrasında oluşabilecek buzlanma riski nedeniyle 11 Ocak Çarşamba günü eğitime ara verildiği belirtildi.
Açıklamada, "Bu ilçemizin yanı sıra, Beyağaç'a bağlı Kızılcaağaç Mahallesi Ürküt ve Kerimler yerleşim yeri, Kapuz Mahallesi Serverler yerleşim yeri ve Pınarönü mahallelerindeki taşımalı öğrenciler, Pamukkale'ye bağlı Cankurtaran, Akdere, Güzelpınar, Gözler, Belenardiç, Uzunpınar'daki okullar ve bölge yerlerden taşımalı eğitim gören öğrencilere, Çardak'a bağlı Söğüt Mahallesi'nde yer alan Söğüt İlk ve Ortaokulu ile Söğüt Mahallesi'nden gelen taşıma kapsamındaki öğrenciler 11 Ocak Çarşamba idari izinli sayılacaktır." ifadesine yer verildi.