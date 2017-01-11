Karayollarında durum

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ANKARA (AA) - Karayollarının bazı kesimlerinde devam eden yol yapım ve onarım çalışmalarının yanı sıra kar ve tipi nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Pozantı-Tarsus, Mut-Karaman, Seydi̇şehi̇r-Akseki̇ (Alacabel mevki̇si̇), Beyşehi̇r-Konya, Bozkır-Hadi̇m-Taşkent-Sarıveli̇ler-Ermenek, Beyşehi̇r-Derebucak ve Akçay-Cumaçay-Ağrı yolları kar ve ti̇pi̇ nedeni̇yle trafi̇ğe kapandı.

İstanbul Valiliğinin kararı doğrultusunda, tırların İstanbul'a gi̇ri̇ş ve çıkışlarına izin verilmiyor.

Otoyol ve Boğaz Köprülerinde Serbest Geçiş Ücret Toplama Sistemleri yapım işi kapsamında Mahmutbey gişelerinde gişe adaları ve kanopileri kaldırma çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Kırşehir-Nevşehir yolunun (Hacıbektaş çevre yolu geçişinde) 8-12.kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.