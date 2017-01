GÜNDEM / 11 Ocak 2017

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 19201- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Başbakan Binali Yıldırım, Finlandiya Dışişleri Bakanı Timo Soini ve Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyelerini ayrı ayrı kabul edecek.(Ankara/13.00/14.30/15.30)2- Başbakan Binali Yıldırım, Başbakanlık Resmi Konutu'nda Finlandiya Dışişleri Bakanı Timo Soini ile görüşecek.(Ankara/12.00)3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM'de yapılacak Merkez Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık edecek.(TBMM/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)4- TBMM Genel Kurulunda, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.(TBMM/14.00) (Fotoğraflı)YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, BM Dünya Gıda Programı tarafından Mövenpick Otel'de düzenlenen "Kızılay Kart" dağıtımıyla ilgili programa katılacak.(Ankara/11.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES) tarafından Sheraton Otel'de düzenlenen "İNTES Geleneksel Toplantısı"na katılacak.(Ankara/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)3- Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, MKE Silah Fabrikası'nda MPT-76 Milli Piyade Tüfeği Teslim Töreni'ne katılacak.(Kırıkkale/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)4- Sağlık Bakanı Recep Akdağ, The Green Park Hotel'de yapılacak 2016 yılı değerlendirme toplantısında sağlık muhabirleriyle bir araya gelecek.(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)5- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Enerji Tasarrufu Haftası" dolayısıyla partisinin genel merkezinde çevre yönetim sistemiyle ilgili basın toplantısı yapacak.(Ankara/12.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)EKONOMİ1- TÜİK, kasım ayı dış ticaret endekslerini açıklayacak.(Ankara/10.00)DÜNYA-DİPLOMASİ1- 9. Büyükelçiler Konferansı- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, JW Marriott Otel'deki konferansta basın toplantısı düzenleyecek.- Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı ile Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez ve Finlandiya Dışişleri Bakanı Timo Soini, büyükelçilere hitap edecek.(Ankara/17.30/11.15/13.00/10.00) (Fotoğraflı)2- AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Finlandiya Dışişleri Bakanı Timo Soini ile görüşecek.(Ankara/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)3- Kıbrıs sorununa çözüm bulmak için BM gözetiminde sürdürülen KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum lider Nikos Anastasiadis'in katılımıyla BM Cenevre Ofisi'nde devam edecek.(Cenevre) (Fotoğraflı-Görüntülü)4- Türkiye ile Rusya'nın girişimiyle Suriye'de çatışan taraflar arasında ilan edilen ateşkesin uygulama süreci ve Fırat Kalkanı Harekatı takip ediliyor.(Halep/İdlib/Şam/Hama/Humus/Lazkiye/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)5- Terör örgütü DEAŞ'ın elinde tuttuğu Musul'u kurtarma operasyonuna ilişkin gelişmeler izleniyor.(Bağdat) (Fotoğraflı-Görüntülü)6- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.(Sana/Riyad) (Fotoğraflı-Görüntülü)KÜLTÜR SANAT1- Sabancı Holding katkıları ve İstanbul Üniversitesi iş birliğiyle açılacak "Feyhaman Duran İki Dünya Arasında" isimli sergisinin basın toplantısı Sakıp Sabancı Müzesi'nde yapılacak.(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- Ömer Orhun'un "Zamandı, Yer Edindi" adlı fotoğraf sergisi, Milli Reasürans Sanat Galerisi’nde açılacak.(İstanbul/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)SPOR1- A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nda deplasmanda Estonya ile karşılaşacak.(Polva/20.30)2- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş Sompo Japan-Dinamo Sassari, Monaco-Banvit ve Le Mans-Pınar Karşıyaka maçları oynanacak.(İstanbul/20.00/Monaco/20.30/Le Mans/22.30) (Fotoğraflı)3- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe-Famila Schio ve BLMA-Mersin Büyükşehir Belediyespor karşılaşmaları yapılacak.(İstanbul/20.00/Lattes/22.00) (Fotoğraflı)4- Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe, Azerbaycan'ın Azerrail Bakü takımını konuk edecek.(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)5- Voleybol Kadınlar Challenge Kupası'nda Bursa Büyükşehir Belediyespor, Romanya'nın Stiinta Bacau takımıyla karşı karşıya gelecek.(Bursa/18.00) (Fotoğraflı)6- Erkekler Kupa Volley'de yarı final müsabakaları yapılacak.(Balıkesir/16.00/19.00) (Fotoğraflı)ÖZEL HABER1- Borsa İstanbul'da 15 Temmuz şehidinin nöbetini kardeşi devraldı- 15 Temmuz'da Borsa İstanbul'u darbecilere karşı savunurken şehit düşen polis memuru Mehmet Şevket Uzun'un ağabeyi Jandarma Özel Harekatçı Mete Uzun, borsanın yeni güvenlik amiri oldu- Mete Uzun:- "Her sabah ilk önce şehit kardeşimin fotoğrafının bulunduğu borsa bahçesindeki anıta gidip dua ediyorum. Burada kardeşimin yüzünü seviyorum"- "İnşallah kardeşimin emanetine bıraktığı yerden ben devam edeceğim"- "Bu bina, buradaki yaşam ve bütün personel bize emanet. Emanete en ufak bir zarar gelmemesi için en iyi şekilde hizmet etmeye çalışıyoruz. Allah utandırmasın, görevimizi hakkıyla yapmayı nasip etsin"- "Şehit kardeşim ile oğlu Ahmet Talha birbirlerine çok düşkündü. Ben tabii ki kardeşimin yerini dolduramam ama akşamları eve gittiğim zaman Ahmet beni yine koridorda karşılıyor. Oyuncaklarını seriyor, dakikalarca oynuyoruz. Onun keyif aldığını, gözlerindeki o ışıltıyı görmek... Almanya mülteciler için 19 milyar avro ayırdı- Almanya, 2017 yılı bütçesinden, mültecilerle ilgili görevleri finanse etmek ve insanların kendi ülkelerinden kaçmalarına neden olan faktörleri engellemek için yaklaşık 19 milyar avro ayırdı- Federal hükümet tarafından harcanan her iki avrodan yaklaşık bir avro sosyal yardımlara gidecek- Savunma harcamalarına ayrılan miktar, bu yıl 1,7 milyar avro artırılarak 36,6 milyar avroya yükseldi(Abdulselam Durdak/Frankfurt)