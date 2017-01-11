Jeotermal saha ihaleleri

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ANKARA (AA) - Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) Ankara, Kırklareli, Nevşehir, İzmir, Eskişehir, Adana ve Amasya'daki 9 ruhsatlı jeotermal alanı ihale edecek.

MTA'nın konuyla ilgili ilanı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Ankara'nın Kızılcahamam, Kırklareli'nin Merkez ile Vize, Nevşehir'in Kozaklı ve Derinkuyu, İzmir'in Dikili, Eskişehir'in Merkez, Adana'nın Ceyhan ve Amasya'nın Merzifon ilçelerindeki 9 adet ruhsatlı jeotermal alan, kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle pazarlık usulüyle ihale edilecek.

Kırklareli'deki sahalar için son teklif verme tarihi 26 Ocak, diğer sahalar için ise 7 Şubat olarak belirlendi. İhaleye konu sahalar için belirlenen geçici teminat tutarları 35 bin lira ile 175 bin lira arasında değişiyor. İhaleler, MTA'nın Ankara'daki Genel Müdürlüğü Encümen Toplantı Salonu'nda yapılacak.







