11 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Doğu Anadolu'da soğuk hava

11 Ocak 2017 Çarşamba, 09:38

ERZURUM (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 23 dereceyle Kars'ta kaydedildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölge genelinde havanın parçalı bulutlu geçmesi tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer pus bekleniyor.

Sıcaklığın mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede, rüzgarın değişik yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklıkları, sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 24, Ağrı'da 18, Iğdır ve Ardahan'da 14, Erzurum'da 11, Erzincan'da 7 ve Tunceli'de sıfır derece olarak ölçüldü.

Gün içinde en yüksek hava sıcaklığının ise Tunceli'de 5, Erzincan'da 3, sıfırın altında olmak üzere Erzurum ve Ardahan'da 1, Iğdır'da 2, Ağrı'da 3 ve Kars'ta 5 derece olması bekleniyor.

Kar kalınlıkları Ağrı'da 52, Erzurum'da 29, Kars'ta 20, Ardahan'da 16, Iğdır'da 9, Tunceli'de 7 ve Erzincan'da 3 santimetreye ulaştı.

Yetkililer, bölgede oluşabilecek buzlanma, don olayı, yer yer sis ve pus, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

İLGİLİ HABERLER

Palandöken'de kadınların leğen-board keyfi
YEREL

PALANDÖKEN'DE KADINLARIN LEĞEN-BOARD KEYFİ
Şehit Ailesinden Başkan Sekmen'e ziyaret
YEREL

ŞEHİT AİLESİNDEN BAŞKAN SEKMEN'E ZİYARET
Bayır'dan gazeteciler günü açıklaması
YEREL

BAYIR'DAN GAZETECİLER GÜNÜ AÇIKLAMASI
Rektör Çomaklı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününde basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya geldi
YEREL

REKTÖR ÇOMAKLI, 10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜNDE BASIN MENSUPLARIYLA KAHVALTIDA BİR ARAYA GELDİ
Erzurum'daki FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

ERZURUM'DAKİ FETÖ/PDY OPERASYONU
Yılmazoğlu'na son görev
YEREL

YILMAZOĞLU'NA SON GÖREV
Hiperaktivite tedavi edilebilir bir hastalık
YEREL

HİPERAKTİVİTE TEDAVİ EDİLEBİLİR BİR HASTALIK
Emniyet Müdürü Aslan'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
YEREL

EMNİYET MÜDÜRÜ ASLAN'DAN 10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ MESAJI
Kaymakam Yavuz'dan Başkan Bulutlar'a ziyaret
YEREL

KAYMAKAM YAVUZ'DAN BAŞKAN BULUTLAR'A ZİYARET
2016 Yılı DFD Programı Aralık dönemi sonuçları açıklandı
YEREL

2016 YILI DFD PROGRAMI ARALIK DÖNEMİ SONUÇLARI AÇIKLANDI
Göğebakan: &quot;Basın demokrasinin temelidir&quot;
YEREL

GÖĞEBAKAN: "BASIN DEMOKRASİNİN TEMELİDİR"
Erzurum Ticaret Borsası
YEREL

ERZURUM TİCARET BORSASI
Başkan Sekmen engelli vatandaşın yüzünü güldürdü
YEREL

BAŞKAN SEKMEN ENGELLİ VATANDAŞIN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ
Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında &quot;Resimli Osmanlı Tarihi&quot; adlı oyunu sahnelediler
YEREL

SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ KAPSAMINDA "RESİMLİ OSMANLI TARİHİ" ADLI OYUNU SAHNELEDİLER
Başkan Sekmen'den Veli Hoca'ya Ziyaret
YEREL

BAŞKAN SEKMEN'DEN VELİ HOCA'YA ZİYARET
Ilıcalı, gazeteciler gününü kutladı
YEREL

ILICALI, GAZETECİLER GÜNÜNÜ KUTLADI
Aydemir: 'Erzurum Basını Milli İradenin Sesi'dir'
YEREL

AYDEMİR: 'ERZURUM BASINI MİLLİ İRADENİN SESİ'DİR'
Batı da kış Oltu'da bahar yaşanıyor
YEREL

BATI DA KIŞ OLTU'DA BAHAR YAŞANIYOR
Yurtta kış
YEREL

YURTTA KIŞ
Basının önemi 15 Temmuz'da daha çok anlaşılmıştır
YEREL

BASININ ÖNEMİ 15 TEMMUZ'DA DAHA ÇOK ANLAŞILMIŞTIR
Çat Belediye Başkanı Arif Hikmet Kılıç: &quot;Gazeteciler, toplumun gözü, kulağı, sesi ve demokrasinin de teminatıdır&quot;
YEREL

ÇAT BELEDİYE BAŞKANI ARİF HİKMET KILIÇ: "GAZETECİLER, TOPLUMUN GÖZÜ, KULAĞI, SESİ VE DEMOKRASİNİN DE TEMİNATIDIR"
Kaymakam Turan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı
YEREL

KAYMAKAM TURAN, 10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜNÜ KUTLADI
Erzurum'da 20 bin 890 anneye doğum yardımı yapıldı
YEREL

ERZURUM'DA 20 BİN 890 ANNEYE DOĞUM YARDIMI YAPILDI
Dijital diş hekimliğinde 3 avantaj
YEREL

DİJİTAL DİŞ HEKİMLİĞİNDE 3 AVANTAJ