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YEREL HABERLER  / EDİRNE HABERLERİ
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Trakya'da kış

11 Ocak 2017 Çarşamba, 09:44

EDİRNE (AA) - Trakya'da 192 köy yoluna yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Bölge geçen haftadan bu yana zaman zaman etkisini artıran kar yağışı nedeniyle beyaza büründü.

Soğuk havanın yanı sıra kar yağışı da yaşamı zorlaştırıyor. Trafikte aksamalar ve ulaşımda sıkışmalar meydana geliyor.

Kar yağışlı sistemin hafta sonuna kadar bölgede etkili olması bekleniyor.

- Edirne

Edirne'de akşam saatlerinde başlayan ve sabaha kadar yer yer tipi şeklinde görülen kar yağışı, 138 köy yolunun kapanmasına neden oldu.

Sürücülerin pek çoğu sabah araçlarını park ettikleri yerlerden ve eğimli alanlardan çıkaramadı.

Belediye işçileri kaldırım ve yollarda kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor. Karayolları ekipleri de sınır kapılarına giden yollardaki karları temizliyor.

Okulların tatil olduğu kentte Trakya Üniversitesinde eğitime bir gün süreyle ara verildiği duyuruldu.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 8 derece olduğu kentte, bugün öğle saatlerinden geceye kadar yoğun kar yağışı bekleniyor.

-Tekirdağ ve Kırklareli

Tekirdağ'ın merkezinde dün etkili olan kar yağışı, yüksek kesimlerde tipiye dönüştü.

Malkara ve Hayrabolu ilçelerinin bazı mahallelerinde dün gece etkisini artıran yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan yollar, belediye ekiplerince açıldı.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 4 derece ölçüldüğü kent merkezinde, karayolları ve belediye ekipleri yollarda buzlanma ve kar küreme çalışmalarını sürdürüyor.

Kırklareli'de de öğleden sonra kar yağışının etkili olması bekleniyor. Ekipler, kapalı 54 köy yolunun açılması için çalışma yürütüyor.

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