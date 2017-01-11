Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

ANKARA (AA) - 2. Türksat Model Uydu Yarışması, 25-27 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.

Türksat AŞ'den yapılan açıklamaya göre, geçen sene ilki düzenlenen yarışmayla uzay ve uydu teknolojilerine ilgi duyan üniversite ve yüksek lisans öğrencilerinin desteklenmesi amaçlanıyor.

"Tasarla-yap-uçur" modeliyle gerçek uydu sistemlerinin yapım süreçlerini birebir uygulama şansı elde edecek öğrenciler, farklı üniversite takımlarıyla tecrübe paylaşımı, sektörde faaliyet gösteren kurum, şirket, uzmanlar ve mühendislerle iletişim imkanı da bulacak.

Yarışmada birinciliği elde edecek takım üyelerine 2 bin lira, ikinci takım üyelerine bin 500 lira, üçüncü takım üyelerine ise bin lira tutarında anlaşmalı teknoloji mağazalarında kullanabilecekleri hediye çeki verilecek.

Gerçek uydu sistemlerinin yapım süreçlerine çok yakın modellemelerin yapılacağı yarışmayla ilgili detaylı bilgiye www.modeluydu.org adresinden ulaşabilecek.