Kızıltepe'de terör operasyonu

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MARDİN (AA) - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde "terör örgütü PKK'nın yöneticilerinin iş bırakma talimatına uyduğu ve sosyal medyada terör örgütü PKK propagandası yaptıkları" iddiasıyla 9 öğretmen gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığınca "terör örgütü PKK'nın yöneticilerinin iş bırakma talimatına uyarak derslere girmediği, yasa dışı yürüyüşlere katıldığı ve sosyal paylaşım sitelerinde terör örgütünün propagandası yaptığı" suçlamasıyla öğretmenlere yönelik soruşturma başlatıldı.Soruşturma kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 öğretmen gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.Kızıltepe'de terör örgütü PKK'nın yöneticilerinin iş bırakma talimatına uyduğu ve sosyal medyada terör örgütü PKK propagandası yaptıkları iddiasıyla 8 Ocak'ta gözaltına alınan 15 öğretmenden biri savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakılmış, mahkemeye çıkartılan 14 öğretmenden 6'sı dün tutuklanmış, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.



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