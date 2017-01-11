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YEREL HABERLER  / MERSİN HABERLERİ
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"Dünya Bakliyat Günü"ne doğru

11 Ocak 2017 Çarşamba, 10:18

MERSİN (AA) - Uluslararası Bakliyat Konfederasyonu (GPC) Başkanı Hüseyin Arslan, aldıkları kararla bundan böyle her yıl ocak ayının üçüncü çarşambasının "Dünya Bakliyat Günü" olarak kutlanacağını belirterek, 18 Ocak'ta dünya genelinde çeşitli etkinlikler düzenleneceğini bildirdi.

Arslan, yaptığı yazılı açıklamada, Birleşmiş Milletler'in (BM) 2016'yı Dünya Bakliyat Yılı ilan ettiğini anımsatarak, Uluslararası Bakliyat Konfederasyonun da (GPC) her yıl "Dünya Bakliyat Günü" kutlanmasına karar verdiğini belirtti.

Bu yıl 18 Ocak Çarşamba günü "Dünya Bakliyat Günü"nün kutlanacağını aktaran Arslan, şunları kaydetti:

"Konfederasyonumuzun aldığı kararla bundan böyle her yıl ocak ayının üçüncü çarşambası "Dünya Bakliyat Günü" olarak kutlanacak. Bu yıl 18 Ocak Çarşamba gününe denk gelen etkinliklerde, Afrika, Asya, Avrupa, Latin ve Kuzey Amerika, Okyanusya, Avustralya ve Uzak Doğu'da yüzlerce organizasyon düzenlenecek. Dünyada herkesin o gün bakliyat yemesini hedefleyen etkinlikler çerçevesinde, özellikle sosyal medyada da dev bir kampanya hazırlandı."

Kampanyayla bakliyat ürünlerinin insan sağlığına ve çevreye yararları hakkında farkındalığı artırmayı amaçladıkları bildiren Arslan, "Yoksulluğun azaltılması, ekonomik büyümenin sürdürülebilir olması, istihdam yaratma, yaşam standartlarının artırılması, gıda güvenliğinin geliştirilmesi gibi önemli ticari konular gündemimizde. Kampanyayla ticaret hayatındaki önemli konulara ilişkin yasal düzenlemeleri de hedef aldık. Bu alandaki çalışmalarımız önümüzdeki dönemde artarak devam edecek." ifadelerini kulladı.

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