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YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
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DSİ'nin karla mücadelesi

11 Ocak 2017 Çarşamba, 10:19
DSİ'nin karla mücadelesi

ANKARA (AA) - Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Murat Acu, karla mücadelenin aralıksız sürdüğünü belirterek, Van, Karaman, Ağrı, Erzurum, Kahramanmaraş, Kastamonu, Mersin ve Kars başta olmak üzere tüm Türkiye genelinde 100 personel ve 92 iş makinesiyle 100 yerleşim birimine ulaşım sağladıklarını bildirdi.

Genel Müdür Acu, yaptığı yazılı açıklamada, DSİ'nin çalışmaları hakkında bilgi verdi. Türkiye'nin dört bir tarafında su yapıları yaparak vatandaşın istifadesine sunan DSİ'nin yatırımlarının sadece Türkiye sınırları içerisinde olmadığına değinen Acu, Balkanlardan Afrika'ya kadar devletlerarası anlaşmalarla birçok ülkeye su yatırımları yaptıklarını vurguladı.

Terör örgütü üyelerinin açtığı hendeklerin kapatılmasından Fırat Kalkanı Harekatı için yol ve geçit açmaya kadar bir çok alanda DSİ ekiplerinin faaliyetleri bulunduğuna işaret eden Acu, AFAD'ın talebi üzerine Hatay'ın karşısında kalan güvenli bölgede, Halep'ten gelecek mültecilerin barınması için hazırlanan kamp yerinin alt yapı çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

- "100 yerleşim birimine ulaşım sağlanmıştır"

Acu, ülke genelinde son günlerde yağan yoğun kar yağışı nedeniyle illerde, ilgili makamlardan gelen yardım taleplerini de geri çevirmediklerini, zorlu hava şartlarında makine parkı ve personeliyle aralıksız olarak karla mücadele ettiklerine dikkati çekti.

İş makinelerinin il, ilçe ve beldelerde yoğun kar yağışı sebebiyle kapanan caddeleri, sokakları ve yerleşim birimlerine giden yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü belirten Acu, şunları kaydetti:

"Çalışmalarımız Van, Karaman, Ağrı, Erzurum, Kahramanmaraş, Kastamonu, Mersin ve Kars illerimiz başta olmak üzere tüm Türkiye'de devam etmektedir. Bu kapsamda 100 personel ve 92 iş makinesiyle 100 yerleşim birimine ulaşım sağlanmıştır."

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