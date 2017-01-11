Hasta yakınlarına "otel konforunda" hizmet

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VAN (AA) - Van'da 2013 yılında il dışından gelen hasta yakınlarına hizmet vermek için açılan, içerisinde dinlenme odaları, mutfak, banyo bulunan ve günde iki kez dört çeşit yemek verilen beş katlı misafirhanede şimdiye kadar 48 bin refakatçi ağırlandı.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Van'a il dışından gelen hasta yakınları için Sosyal Destek Programı (SODES) kapsamında 2013 yılında 5 katlı refakatçi misafirhanesini hizmete açtı. İçerisinde dinlenme odaları, mutfak, banyo bulunan ve günde iki kez dört çeşit yemek verilen misafirhanede şimdiye kadar ücretsiz olarak 48 bin refakatçi ağırlandı.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Seyfi Bozçelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte yatarak ya da ayakta tedavi gören vatandaşların yakınlarını 100 yatak kapasiteli misafirhanede ağırladıklarını söyledi.

- "Otel konforunda hizmet veriyoruz"

Hastasının hastanede yattığını belgeleyen herkesin misafirhane hizmetinden yararlanabildiğini anlatan Bozçelik, "Bazı hasta yakınlarını üç ay misafirhanede ağırladık. Üç yılda 48 bin vatandaşa hizmet verdik. Burası bölge halkı için çok önemli bir yer. Çünkü il dışından gelen vatandaşlarımız kalacakları bir yerin olduğunu ve devletin şefkat elini açtığını görüyorlar." dedi.

Bozçelik, misafirhanede vatandaşların tüm ihtiyaçlarının giderildiğini, hasta yakınlarının memnuniyetlerini aktardığını dile getirdi.

Misafirhanede otel konforunda hizmet verdiklerini ifade eden Bozçelik, "Gün boyunca hastanede kalan ve yorulan hasta yakınları burada dinlenme olanağı buluyor. Bu hizmetle, artık hasta yakınları dışarıda kalmıyor. Vatandaşlarımız, devletimizin onları kucaklamasının bir göstergesi olarak bunu değerlendirmekteler. Özellikle bu dönemde devletimizin sıcaklığını çok hissediyorlar. Bizler de bu bu hizmeti devam ettirmek için çaba sarf ediyoruz." diye konuştu.

- "Biz büyük bir aileyiz"

Van'ın sağlık hizmeti konusunda merkez il olduğunu anlatan Bozçelik, özellikle köylerde yolları kapandığı için uzun süre kentte kalmak zorunda kalan hasta ve yakınlarının gidebildiği tek yerin refakatçi misafirhanesi olduğunu kaydetti.

Bozçelik, otellerde kalmanın ekonomik anlamda hasta yakınlarını zor durumda bıraktığını belirterek, "Bakanlığımızın da sloganı olan 'Biz büyük bir aileyiz'. Toplumun herkesimi için bu sloganı kullanıyoruz. Yeter ki devletimiz var olsun, devletimiz güçlü olsun." ifadesini kullandı.

- "Kendi evimizde gibiyiz"

Ağrı'dan gelen hasta yakını İncegül Uçar ise kentte kalacak yerleri olmadığı için misafirhanede konakladıklarını söyledi.

Misafirhanede hijyenik bir ortamda kaliteli bir hizmet verildiğini belirten Uçar, "Hasta yakınları için burada her şey düşünülmüş. Çok temiz ve ferah bir yer. Burada kendi evimizde gibiyiz. Allah herkesten razı olsun." dedi.

Hakkari'den Van'a amcasının tedavisi için gelen hasta yakını Kıymet Değer de refakatçi misafirhanesinde kaldığını anlattı.

Verilen hizmetin kendilerini çok memnun ettiğini vurgulayan Değer, "Burada çok sıcak bir ortam var. Burada yiyoruz, içiyoruz ve konaklıyoruz ama para vermiyoruz. Tüm imkanlar bizim için seferber edilmiş. Evimizdeki rahatlığı burada da buluyoruz. Buradan hastaneye gitmek için ulaşım imkanı da sağlıyorlar." dedi.

Annesinin yoğun bakım tedavisi için Ağrı'nın Patnos ilçesinden geldiğini ifade eden Zeki Yiğit de 45 gündür misafirhanede kaldığını söyledi.

Otelde kalacak ekonomik durumunun olmadığını belirten Yiğit, ücretsiz verilen konaklama hizmetinin hasta ve hasta yakınları için bulunmaz bir nimet olduğunu aktardı.

- "Burada bir aile ortamı var"

Hasta yakını Mustafa Yaşar da daha önce böyle bir konaklama hizmetinden haberi olmadığını bu nedenle hastanede sandalye üzerinde sabahlamak zorunda kaldığını ifade etti.

Bir arkadaşının tavsiyesiyle misafirhaneye geldiğini anlatan Yaşar, "Burada gerçekten de bir aile ortamı var. Bu aile sıcaklığını otelde bulamazsınız. Buradan çok memnunuz. Bize bir aile sıcaklığı yaşattıkları için devletimize ve yetkililere teşekkür ediyoruz." dedi.