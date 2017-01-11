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YEREL HABERLER  / ADANA HABERLERİ
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Çukurova'da organik üzüm için sevindirici gelişme

11 Ocak 2017 Çarşamba, 10:28

ADANA (AA) - Çukurova yöresinde üzüm üreticilerinin organik üretime yönelmelerini sağlamak için 2015 yılında başlatılan "Bağlarda, bozulmuş alanlarda toprak işlevselliğinin yeniden kazandırılması" projesinin uygulandığı alanlarda toprak kalitesinde iyileşme gözlenirken, ilk veriler organik üzüm yetiştiriciliği adına umut verdi.

Erkenci üzüm üretiminde ülkede ilk sıralarda yer alan Çukurova yöresinde organik üretim miktarının var olan potansiyeli yansıtmaması nedeniyle 2015 yılında Çukurova Üniversitesi tarafından (ÇÜ), Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı kapsamında, dünyada önde gelen üzüm üreticisi ülkeler İtalya, Fransa, İspanya ile İsveç ve Slovenya ortaklığında proje başlatıldı.

"Bağlarda, bozulmuş alanlarda toprak işlevselliğinin yeniden kazandırılması" adlı projeyle Çukurova yöresinde devamlı ve yoğun ticari gübre ve ilaç kullanımıyla yapılan üretimle kalitesini kaybetmeye yüz tutmuş, verimsizleşmiş toprak kalitesinin, üretimde organik yöntemlere yönelerek tekrar kazandırılması amaçlandı.

Proje kapsamında özellikle organik maddenin yetersiz olması nedeniyle toprakta oluşan sıkışmayı ve erozyonu azaltmak, gittikçe azalan faydalı mikroorganizma faaliyetini, toprak verimini, havalandırmayı ve toprak ısınmasını artırmak hedeflendi.

Toprakta sağlanacak iyileştirme ve verim artışı sayesinde organik üretimin artırılmasının amaçlandığı proje kapsamında belirlenen bağ alanlarına uygulama yapıldı.

Adana'nın Ceyhan ilçesi ile Mersin'in Tarsus ilçesinde tespit edilen bağ alanlarında, asmanın budama artıkları ile ahır gübresi karışımından elde edilen doğal gübre ile yeşil gübre olarak fiğ bitkisi kullanıldı, toprağın üzerine de fiğ ile tritikale bitkisi karışımı serildi.

Geçen iki yılda yapılan bu uygulamalar sonucunda toprak kalitesini belirleyen özelliklerde iyileşme gözlendi.

- "Projenin ilk sonuçları umut verici"

Projenin Türkiye Koordinatörü ve Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Semih Tangolar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye’de erkenci üzüm yetiştiriciliği bakımından ilk sırada yer alan Ceyhan ve Tarsus ilçelerinde önder üretici bağlarında, ortak ülkelerde yapılan çalışmaların benzerlerinin uygulandığını söyledi.

Köylerde yapılan tanıtım ve bilgilendirme toplantılarında konunun üretici ve teknik elemanlarla paylaşıldığını aktaran Tangolar, şunları söyledi:

"Projenin ilk sonuçları umut verici. Toprak kalitesini belirleyen özelliklerde iyileşme gözlendi. Toprağın organik madde miktarı ile su tutma kapasitesinde bir miktar artışın olduğu saptandı. Yaptığımız toprak kalitesini iyileştirme uygulamalarının üretici tarafından kabul göreceğini ve organik üretim konusunda bir ışık yakıldığını düşünmekteyiz. Yöremizde üzüm üreticilerinin organik üretime yönelmelerini sağlamak, bu konudaki farkındalığı artırmak üzere gerçekleştirdiğimiz projedeki veriler sevindirici.

Tangolar, ayrıca üreticinin organik üretimle fazla bir rekolte kaybına uğramayacağı, yaşanacak az bir değişikliğin ürün fiyatıyla dengelenebileceğinin görülebileceğini kaydetti.

Üreticinin organik üretime geçmese dahi uygulanan yöntemlerle gübre ve sulama maliyetlerinin azaltabileceğini ifade eden Tangolar, "Üreticide böylece daha sağlıklı ve daha verimli bir üretim olması, toprak sağlığının ve organik maddesinin korunması gerektiğine dair bir farkındalık oluşması sağlanacak, o bilince ulaşılacak." dedi.


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