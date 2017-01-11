Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

SAKARYA (AA) - Sakarya Üniversitesi Sürekli Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (SAÜSEM) tarafından düzenlenecek, yüksek kazançlı iş imkanı sunan Güvenlik Bilgi Formu (GBF) Hazırlayıcısı Sınavı için başvurular 20 Ocak'ta sona erecek.

SAÜSEM'den yapılan yazılı açıklamada, Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik ile yurt içi üreticilerinin yanı sıra ithal edilen madde ve karışımlar için de güvenlik bilgi formunun zorunlu hale geldiği belirtildi.

Şimdiden pek çok firmanın istihdam etmek üzere "GBF Hazırlayıcısı" aramaya başladığı vurgulanan açıklamada, bu meslek grubunun, getirilen zorunluluktan sonra sektörde en çok aranılan eleman haline geldiği ifade edildi.

"GBF Hazırlayıcısı"nın bir firmaya bağlı olarak çalışabildiği gibi bağımsız olarak çalışabileceği, firma sınırlamasının olmadığı belirtilen açıklamada, üniversite mezunlarının böylece binlerce lira kazanabileceği vurgulandı.

SAÜSEM tarafından 4-5 Şubat'ta gerçekleştirilecek sınava girmek için eğitime katılma ön koşulunun olmadığı bildirilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Sınavda defter ve kitap açık. İlk sınavda başarısız olan adaylar için ikinci sınav ücretsiz. Başvuran herkes sınavla ilgili dokümanlara ücretsiz ulaşabiliyor. Sınava Mühendislik Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi veya Fen Fakültelerinin Kimya, Fizik, Biyoloji Bölümü mezunları, kimya ile ilgili yüksek lisans veya doktora yapmış, kimya ön lisans mezunu olup kimya sektörü üretim, laboratuvar, kalite kontrol ve benzeri bölümlerde en az bir yıl çalışmış, lise mezunu olup kimya sektörü üretim, laboratuvar, kalite kontrol ve benzeri bölümlerde en az beş yıl çalışmış kişiler, kimya teknik lisesi, kimya meslek lisesi ve benzeri liselerden mezun olup kimya sektörü üretim, laboratuvar, kalite kontrol ve benzeri bölümlerde en az iki yıl çalışmış kişiler katılabilir."

Sakarya Üniversitesi Esentepe kampüsünde gerçekleştirecek sınava başvuru süresi 20 Ocak'ta sona eriyor.