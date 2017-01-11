Erzurum'da FETÖ/PDY operasyonu

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ERZURUM (AA) - Erzurum'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında aranan firari eski öğretmen düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Olur İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında aranan ve meslekten ihraç edilen eski öğretmen D.Ş'nin ilçede olduğu bilgisine ulaştı.

Bu kapsamda operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliyi saklandığı evde gözaltına aldı.

Evde yapılan aramada bir ruhsatsız av tüfeği, bu silaha ait 60 mermi ile terör örgütüne ait çok sayıda gazete ve doküman ele geçirildi.

Zanlının ifade işlemleri için emniyete götürüldüğü öğrenildi.