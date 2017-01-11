Suriye için Astana toplantısı hazırlıkları sürüyor

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

ANKARA (AA) - Suriye'de Beşşar Esed rejimi güçleri ve muhalifler arasında uzlaşma sağlamak amacıyla, Türkiye ve Rusya'nın Astana'da düzenlemeyi planladığı toplantının ön hazırlıkları sürüyor.

Rusya ve Suriyeli muhalif gruplarla temaslarda bulunan Türk yetkililerden alınan bilgiye göre, rejim güçlerinin yaptığı ateşkes ihlallerinin nispeten azalmasıyla Astana toplantısı hazırlıklarına hız verildi.

23 Ocak'ta Kazakistan'ın başkenti Astana'da yapılacak toplantı için, Rusya'dan gelen teknik heyet dün Ankara'da temaslarda bulunarak Moskova'ya döndü.

Rus yetkililerle görüşmelerde, Astana toplantısının en verimli şekilde geçebilmesi için Türkiye'nin muhaliflerle çalışmalara devam ettiği ancak rejim güçlerinin ateşkes ihlallerinin süreci zorlaştırdığı mesajı verildi.

Türk yetkililer, özellikle İran destekli grupların ateşkes ihallerinin muhaliflerin tepkisini artırdığına dikkati çekti.

AA'nın muhalif kaynaklardan edindiği bilgilere göre Suriyeli siyasi ve askeri muhalefetin temsilcileri Ankara'da Türk yetkililerle Astana müzakerelerine hazırlıkları görüşüyor.

Görüşmelerde, muhalifler, Astana toplantısında masaya koymak istedikleri talep ve beklentileri formüle ediyor.

Astana'daki toplantıda rejim temsilcileri ile muhaliflerin müzakereleri doğrudan yapıp yapmayacakları ise henüz belirsiz. Müzakerelerin dolaylı gerçekleşmesi halinde arabuluculuğu Birleşmiş Milletler yetkilileri yerine Türkiye ve Rusya'nın yapması da gündemde.

Teknik müzakerelere ABD ve İran'ın da katılması beklenirken, Türkiye katılımcı ülke sayısının yüksek tutulmasının süreci sulandıracağı görüşünde.