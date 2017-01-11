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YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
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Irak'ın kuzeyine hava harekatı

11 Ocak 2017 Çarşamba, 10:52

ANKARA (AA) - Irak'ın kuzeyine Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait savaş uçaklarıyla düzenlenen harekatta, PKK'lı teröristlerce kullanılan 14 hedefin imha edildiği bildirildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan bilgilendirmeye göre, Zap, Gara, Hakurk ve Avaşin-Basyan bölgelerine dün 18.00-20.34 saatlerinde hava harekatı düzenlendi.

Bölücü terör örgütü PKK mensuplarınca kullanıldığı belirlenen 14 hedefin ateş altına alınarak imha edildiği harekatın ardından Türk savaş uçakları emniyetle üstlerine döndü.

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