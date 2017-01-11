Nikaragua Devlet Başkanı Ortega yemin ederek görevine başladı

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MANAGUA (AA) - Orta Amerika ülkesi Nikaragua'da 71 yaşındaki Daniel Ortega, üçüncü dönem devlet başkanlığı için yemin etti.

Ortego'nun başkent Managua'daki yemin törenine seçimde yarışan ve devlet başkanı yardımcısı olan eşi Rosario Murillo da katıldı. Böylece ülke tarihinde ilk kez bir karı-koca, devlet başkanlığı ve yardımcılığı görevine geldi.

Devlet Başkanı Ortega'nın söz verdiği eşi Murillo, "Nikaragualı kadınlara burada olduğumuzu söylemek istiyorum. Birlikte ileri gidiyoruz ve önümüzde hak ettiğimiz yerleri alacağımız bir gelecek var." diye konuştu.

Ülkede kasım ayında yapılan seçimlerde oyların yüzde 72,5'ini alan Ortega ve yedi çocuğunun annesi Murillo, parlamentodaki 92 sandalyenin 71'inin sahibi olmuştu.

Nikaragua'da birçok kişi, Murillo'nun gücü asıl elinde bulunduran kişi olduğuna inanıyor. Muhalefet de Ortega-Murillo çiftinin ülkeyi derebeylikleri gibi yönettiğini savunuyor.

Ortega, Nikaragua'da Somoza ailesinin diktatörlüğüne son veren devrime öncülük eden Sandinista Ulusal Kurtuluş Cephesi (FSLN) üyesiydi. Küba devriminden ilham alan ve iktidarı 1979 yılında ele geçiren Sandinistalar, 1990'lı yıllardaki seçimleri kaybetmiş, Ortega başarılı bir seçim kampanyasının ardından 2007 yılında devlet başkanı seçilmişti.

Yemin törenine Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, El Salvador Devlet Başkanı Salvador Sanchez Ceren ve Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales'in yanı sıra Tayvan lideri Çai Ing-wen de katıldı.







