Meteorolojik uyarı

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ANKARA (AA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğünden, öğleden sonra Trakya için yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı.

Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, öğleden sonra Trakya'da yeniden başlayacak kar yağışının Edirne ve Kırklareli çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun olması bekleniyor.

Ayrıca yerde mevcut olan kar üzerine, 20 santimetre ve üzerinde yeni kar yağışı tahmin ediliyor.

Yağışın perşembe günü sabah saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

Vatandaşlara ve ilgililere buzlanma, don ve ulaşımdaki aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısında bulunuldu.