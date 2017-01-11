Antalya'da ev yangını: 1 ölü

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde müstakil evde çıkan yangında, yalnız yaşayan bir kişi yaşamını yitirdi.
Hacıobası Mahallesi'nde Mustafa Kulaç'a ait 2 katlı müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına, komşuların ihbarıyla olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.
Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yangın söndürüldü.
Yangında, evde bulunan 84 yaşındaki Mustafa Kulaç hayatını kaybetti. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Kulaç'ın cesedi, Manavgat Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Mustafa Kulaç'ın, geçen yıl temmuz ayında eşini kaybettiği ve evde tek başına yaşadığı öğrenildi.
Yangının, sobadan sıçrayan kıvılcımdan çıktığı tahmin ediliyor.